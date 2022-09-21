Референдумы и мобилизация. О чём заявил Путин в ходе обращения к нации 21 сентября 2022 года?

Владимир Путин обратился к россиянам 21 сентября. Президент объявил о начале в стране частичной мобилизации. Часть граждан теперь подлежит призыву на военную службу. Кроме того, глава государства высказался о промежуточных итогах спецоперации, референдумах в ДНР и ЛНР, а также ответил на некоторые заявления Запада.

Главное из выступления президента России — в материале amic.ru.

Частичная мобилизация в РФ

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат граждане РФ, которые уже проходили службу в вооружённых силах и состоят в запасе.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что все мобилизованные будут обязательно проходить подготовку с учётом уже имеющегося опыта спецоперации.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже с сегодняшнего дня, 21 сентября, уточнил президент. По его словам, соответствующий указ подписан.

Референдумы

Владимир Путин также поддержал референдумы, которые в ближайшие дни собираются провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов», — заявил Владимир Путин.

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Промежуточные итоги спецоперации

Путин заявил, что Луганская область практически полностью контролируется российской стороной. Но бои в ДНР продолжаются. Дело в том, что украинская сторона выстраивала там оборону годами, отметил президент.

«Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит», — сообщил глава государства.

Путин в очередной раз отметил, что решение о спецоперации было неизбежным. Если бы Россия её не начала, это обернулось бы широкомасштабным наступлением Украины сначала на Донбасс, а затем и на территорию РФ, считает президент.

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Статус добровольцев

Добровольцы, которые воюют на стороне народных республик, получат такой же статус, как и у российских военных. Вместе с этим они получат необходимые гарантии и обеспечение, подчеркнул президент.

«Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объёме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии», — заявил Путин.

Отношения с Киевом

Киевскую сторону Владимир Путин обвинил в фактическом отказе от мирного решения проблем Донбасса. По словам российского президента, власти Украины превратили собственный народ в пушечное мясо.

Отношения с Западом

Путин считает, что цель Запада — ослабить и в итоге уничтожить нашу страну.

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — рассказал Путин.

По мнению Путина, Запад уже давно вынашивал подобные планы.

«Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её — эту войну — ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота», — заявил президент.

Битва вооружений

Путин также заявил, что Россия будет готова применить абсолютно любое имеющееся вооружение для защиты своих территорий и интересов. По его словам, отдельные западные лидеры заявляют о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что это «не блеф», при этом речь идёт и о ядерном оружии в том числе.

«Те, кто пытаются шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что „роза ветров“ может вернуться», — пригрозил глава государства.

В завершение Путин сказал, что верит в поддержку россиян.