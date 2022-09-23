Телефон 122. Где ещё можно быстро получить все ответы о мобилизации

Введённая 21 сентября Владимиром Путиным частичная мобилизация породила множество вопросов у граждан. Чтобы оперативно на них отвечать, в России появились две горячие линии. Есть они и на территории Алтайского края. Одна из этих прямых линий работает по телефону, другая организована в интернете. Amic.ru узнал, куда можно задавать вопросы о мобилизации.

Как по телефону решить проблемы, возникшие с мобилизацией?

Для информирования граждан России по возникающим вопросам о мобилизации создана горячая линия на базе единой региональной информационно-справочной службы, которая появилась во время пандемии. Организовали её по телефону 122, по которому ранее оказывали населению помощь, связанную с коронавирусной инфекцией.

Вопросы уже можно задавать по этому номеру.

Кто отвечает на вопросы о мобилизации?

О создании такой горячей линии рассказал вице-премьер Чернышенко. Сейчас, по его словам, власти собирают часто задаваемые вопросы россиян, касающиеся объявленного частичного призыва резервистов. На эти вопросы в Минобороны оперативно готовят ответы. Таким образом, у службы горячей линии появился большой пакет разъяснений на массу возникающих вопросов.

Позвонившему на номер 122 гражданину отвечают операторы этой службы. По разъяснению краевого управления по печати и информации, сотрудники кол-центра готовы дать «информацию о призыве к участию в спецоперации в Донбассе».

Как работает телефонная горячая линия?

В Алтайском крае горячая линия по мобилизации, организованная на базе службы 122, работает каждый день с 08:00 до 20:00. Свои вопросы можно задавать в это время.

В случае необходимости службу могут перевести в круглосуточный режим.

Где в интернете найти горячую линию по вопросам мобилизации?

Такую же горячую линию открыли на официальном интернет-ресурсе для информирования о социально-экономической ситуации в России — «Объясняем.рф».