НОВОСТИТранспорт

Новую стоимость социального такси утвердили в Барнауле

Им могут пользоваться люди старше 80 лет, члены многодетных семей и другие льготные категории граждан

16 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Социальное такси / Фото: Управление социальной защиты населения по Барнаулу
Социальное такси / Фото: Управление социальной защиты населения по Барнаулу

Власти Барнаула утвердили новую стоимость часовой поездки на социальном такси.  Постановление размещено на правовом портале города.

Услуга, которую оказывает МУП "Горэлектротранс", подорожала спустя три года.

Социальное такси — это специальная транспортная услуга, созданная для помощи маломобильным гражданам: людям с инвалидностью, пожилым, ветеранам и другим категориям. Ее главная задача — обеспечить доступ к социально значимым объектам: поликлиникам, социальным службам, МФЦ, вокзалам, образовательным учреждениям и другим.

За три года стоимость услуги выросла на 285 рублей — до  1093,4 рубля, в 2023 году поездка стоила 809,56 рубля.

Напомним, что для граждан стоимость поездки рассчитывается по тарифу: одна минута — один рубль. Остальная часть покрывается из городского бюджета.

Кто может воспользоваться услугой?

  • ветераны ВОВ и приравненные к ним категории;
  • инвалиды I и II групп, а также инвалиды по зрению, дети-инвалиды;
  • граждане старше 80 лет;
  • дети из многодетных семей (при одновременной перевозке одним из родителей не менее трех детей);
  • члены общественных организаций инвалидов для коллективных поездок.
Очередь на заправке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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