Новую стоимость социального такси утвердили в Барнауле
Им могут пользоваться люди старше 80 лет, члены многодетных семей и другие льготные категории граждан
16 июля 2026, 08:30, ИА Амител
Власти Барнаула утвердили новую стоимость часовой поездки на социальном такси. Постановление размещено на правовом портале города.
Услуга, которую оказывает МУП "Горэлектротранс", подорожала спустя три года.
Социальное такси — это специальная транспортная услуга, созданная для помощи маломобильным гражданам: людям с инвалидностью, пожилым, ветеранам и другим категориям. Ее главная задача — обеспечить доступ к социально значимым объектам: поликлиникам, социальным службам, МФЦ, вокзалам, образовательным учреждениям и другим.
За три года стоимость услуги выросла на 285 рублей — до 1093,4 рубля, в 2023 году поездка стоила 809,56 рубля.
Напомним, что для граждан стоимость поездки рассчитывается по тарифу: одна минута — один рубль. Остальная часть покрывается из городского бюджета.
Кто может воспользоваться услугой?
- ветераны ВОВ и приравненные к ним категории;
- инвалиды I и II групп, а также инвалиды по зрению, дети-инвалиды;
- граждане старше 80 лет;
- дети из многодетных семей (при одновременной перевозке одним из родителей не менее трех детей);
- члены общественных организаций инвалидов для коллективных поездок.
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