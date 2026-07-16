"Земные солнца" благоухают на Алтае. Фото

Просторы республики покрылись яркими цветами

16 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Желтые цветы на Алтае / Фото: В. Нарчук, Т. Ямонулова, С. Ботников, Е. Лучина / Сайлюгемский нацпарк

Посреди лета на горных склонах и полях Алтая благоухают и продолжают радовать своей красотой желтые цветы — от одуванчиков до лютиков. "Солнечные" снимки сделали в Сайлюгемском нацпарке.

«Желтый цвет на Алтае — символ Солнца и огня. Золотистый листопад, яркие солнышки желтых цветов и жаркое летнее солнце», — написали в соцсетях нацпарка.

В середине осени алтайские буддисты даже отмечают Сары-бюр, или праздник желтой листвы.

Он пришел на Алтай вместе с бурханизмом и стал народным. Обряд благопожеланий и подношений (или осенний обряд поклонения Хозяину Алтая) символизирует завершение тепла и лета.