"Земные солнца" благоухают на Алтае. Фото
Просторы республики покрылись яркими цветами
16 июля 2026, 08:15, ИА Амител
Посреди лета на горных склонах и полях Алтая благоухают и продолжают радовать своей красотой желтые цветы — от одуванчиков до лютиков. "Солнечные" снимки сделали в Сайлюгемском нацпарке.
«Желтый цвет на Алтае — символ Солнца и огня. Золотистый листопад, яркие солнышки желтых цветов и жаркое летнее солнце», — написали в соцсетях нацпарка.
В середине осени алтайские буддисты даже отмечают Сары-бюр, или праздник желтой листвы.
Он пришел на Алтай вместе с бурханизмом и стал народным. Обряд благопожеланий и подношений (или осенний обряд поклонения Хозяину Алтая) символизирует завершение тепла и лета.
«Нужно попросить благословения для себя, своей земли, поблагодарить природу. Люди приносят пищу — молоко, лепешки, талкан, сыр, топленое масло — и угощают огонь», — объяснили в нацпарке.
09:40:57 16-07-2026
у них там будиистский филиал открылся?
я б поглядел и послушал.