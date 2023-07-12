Время покупать дом: как журналист Amic искал и нашел коттедж мечты

Но сначала посмотрел, кто и как его построил

12 июля 2023, 08:05, ИА Амител LjN8KYyRi













Дом, который построил "ТехКом", вид спереди / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проблемные соседи и плохая звукоизоляция, высокие коммунальные платежи, отсутствие парковок во дворе – это лишь немногие причины, которые толкают жителей Барнаула на переезд в свой дом. Журналисты тоже люди, а потому также рассматривают покупку дома. Тем более, что на рынке Барнаула сейчас много компаний, которые предлагают уже готовые дома: осталось лишь сделать ремонт и купить мебель. В поисках идеального дома мы решили съездить на площадку компании "ТехКом", которая сейчас работает над проектом "Тихие зори" во Власихе. Благо, я знакома с соучредителем компании Евгением Левашеня. На вопрос: "а можно на экскурсию по вашим домам", он сразу ответил утвердительно.

Евгений Левашеня / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Так, сколько этажей брать будем?

Изобилие зелени, тишина и спокойствие (потому что в удалении от основной дороги) – что же, зори здесь действительно будут тихими. При этом совсем рядом детский сад, школа, магазины и остановка общественного транспорта.

Здесь, среди берез, застройщик возводит сразу несколько коттеджей. Знаю, что многие выбирают сейчас одноэтажные дома, но мне приглянулся двухэтажный, с деревянными вставками на фасаде. "У двухэтажного дома очень хорошее зонирование. Одноэтажный дом должен быть большой площади, чтобы разделить гостевые и жилые зоны", – советует Евгений Левашеня.

Тем более двухэтажный дом пока не продан и находится в финальной стадии строительства, остались детали. Что же, идем смотреть.













Дом, который построил "ТехКом", вид сзади / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главное в доме что? Правильно, фундамент и отмостка

Первое, за что цепляется глаз, при входе на участок: вымощенная тротуарной плиткой отмостка вокруг дома. Это не только красиво, но и практично. А еще навсегда убережет фундамент дома от осадков. Компания делает отмостку так: убирает черный грунт, завозит речной песок, трамбует его, укладывает специальную мембрану Planter*, на нее отсев. Финишное покрытие – плитка барнаульского производителя "Алом".

"Есть застройщики, которые пытаются максимально сэкономить на всем. Это не про нас. Мы пользуемся материалами, которые соответствуют своей стоимости. Компания несет гарантию 5 лет. Поэтому экономия сейчас, оборачивается тратами потом, так лучше сразу все сделать хорошо", – поясняет Евгений Левашеня.

Цоколь утеплен и отделан кирпичной кладкой. Это также позволит дому "пережить" все погодные капризы.

Фундамент дома, конечно, не видно. Но застройщик заверяет: прочный, надежный, сделан по всем правилам.

Фасад выглядит красиво. Но надежно ли?

Фасад необычный. Что это? Это мокрая штукатурка, керамический кирпич и декоративные деревянные элементы – дань современному стилю. Такой комбинированный фасад служит также же долго и надежно, как и кирпичный – не менее 50 лет, отмечает Евгений Левашеня.





















Дом, который построил "ТехКом", фасад / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"У людей есть предрассудки, что штукатурка не надежна, что она потрескается. Но это не так. Это надежный вариант фасада. К тому же его можно перекрашивать в любой цвет", – говорит застройщик.

Дома застройщик возводит из газобетона от проверенных и надежных производителей ("Сибит", "Стройберг") толщиной в 400 мм, а плотностью 500 или 400, в зависимости от этажности. При этом утеплитель компания не использует. По словам Евгения, газобетон указанных характеристик отлично проходит по своим теплофизическим свойствам для нашего региона.

Важно, что при строительстве домов компания обязательно делает армопояс (монолитный железобетонный контур, который кладется на все основные стены здания, связывая их в единый каркас). Благодаря нему перераспределяется нагрузка от железобетонных плит перекрытия на стены дома. Кстати, да, межэтажные перекрытия здесь максимально надежные, не деревянные.

Крыша не поедет

Мне, как девочке, крыша кажется красивой, она из металлочерепицы. Но Евгений призывает обращать внимание не только и не столько на материал самой кровли (металлочерепицу используют большинство застройщиков). Важно, что под крышей внутри. И есть ли "водосточка".

















Дом, который построил "ТехКом", водосточка и фасад / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Водосточная система есть. "ТехКом" делает ее на всех своих домах, хотя, конечно, это приводит к удорожанию сметы. Некоторые же застройщики экономят и не монтируют "водосточку", в результате будущим жильцам придется платить более 100 тыс. рублей за ее установку. А если не сделать, спрашиваю я.

"А если не сделать, то вода с кровли будет попадать на фасад и отмостку, а это со временем приведет их в негодность. И дело не только во внешнем виде, но и в прочности основания дома. Вы же не хотите, чтобы после каждого дождя, во время таяния снега, вода ухода под фундамент дома?" – задает, конечно, риторический вопрос Левашеня.

Так, а что там внутри? Внутри, под крышей утеплитель – эковата или минеральная вата толщиной 250 мм. Опилки застройщик не использует, так как считает этот материал устаревшим, несоответствующим времени и сложным в эксплуатации. Опилки, например, подвержены гниению. Кстати, "ТехКом" оставляет в домах доступ на чердак. Во-первых, чтобы покупатель мог заглянуть под крышу. Во-вторых, чтобы и потом имел туда доступ на случай чего.

Под крышу я не полезла, уж очень хотелось посмотреть планировку и комнаты.

Места хватит

Заходим, сразу попадаем в теплый тамбур и котельную. Застройщик сдает ее с финишным покрытием стен: так, объясняет Евгений, люди не будут переплачивать на демонтаже и повторной установке оборудования. В тамбуре имеется возможность установки шкафов.





























Дом, который построил "ТехКом", системы отопления и вентиляции / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На первом этаже дома большая кухня-гостиная с выходом на террасу (будет, где посидеть долгими теплыми вечерами), гостевой туалет и комната. На втором – три комнаты и туалет с ванной. Комнаты не огромные, 13-15 кв. м, не придется много тратиться на отделку, но места для всего хватит. Основание лестницы металлическое – выглядит надежно.

"Наши дома максимально готовы к чистовому ремонту. Его мы не делаем, потому что сложно угадать вкусы и пожелания будущего хозяина. Кому-то захочется обои, кому-то декоративную штукатурку, кто-то будет стелить линолеум, кто-то будет укладывать ламинат или плитку, кто-то захочет деревянную лестницу, кто-то из металла и стекла – на рынке много вариантов строительных материалов, поэтому выбор мы оставляем за будущим собственником дома", – поясняет Левашеня.

















Дом, который построил "ТехКом", первый этаж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А пол теплый?

Полы в домах от "ТехКома" многослойные: сначала идет черновая стяжка из армированного бетона, затем утеплитель, на который монтируется теплый пол, и после – полусухая стяжка.

Идеальные покрытия для теплого пола, по мнению застройщика, – керамогранит или плитка ПВХ. Эти материалы лучше проводят тепло, нежели ламинат или линолеум.

"ТехКом" в своих домах использует комбинированную систему отопления: теплые полы, которые есть на обоих этажах (каждый этаж и каждая комната регулируются обособленно), а также радиаторы. Их устанавливают у каждого окна. По мнению строителя, использовать только теплые полы недостаточно.

"Когда на улице холодно, чтобы довести температуру в доме до комфортной, вы будете вынуждены увеличивать температуру теплоносителя теплого пола. Ногам комфортно, когда температура теплого пола 28-30 градусов. Но когда на улице -45, то температуры 30 – 35 градусов теплоносителя не достаточно. Поэтому вы будете вынуждены увеличивать температуру, а это уже некомфортно для ног", – объясняет Евгений Левашеня.





























Дом, который построил "ТехКом", первый этаж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А как насчет воды?

С водой все в порядке. Она поступает в дома из индивидуальных скважин: их бурят на каждом участке глубиной в 30 метров. Канализация выполнена в виде септика – это так называемый переливной колодец. Он вмещает 15 кубов и состоит из двух колодцев: глухого "отстойника" и фильтрационного, на дне которого уложено восемь тонн щебня крупной фракции.

"Это позволяет немного позаботиться об экологии, потому что в грунт у нас уходит относительно очищенная вода. В отстойнике стоки из дома отстаиваются, происходит расслоение, тяжелая фракция остается в отстойнике, а относительно светлая вода переливается в фильтрационный колодец и проходит через фильтрационное поле из щебня. Это позволяет дольше использовать канализацию. Простые выгребные ямы через год заиливаются, их приходится откачивать каждые 10-15 дней. А септики в наших домах будут откачивать один-два раза в год", – заверил собеседник.

Что же, это хорошая новость, очень бы не хотелось часто видеть под окнами ассенизаторскую машину.

Александра Черданцева и Евгений Левашеня / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дом должен дышать

Большое внимание "ТехКом" уделяет климату в домах – устанавливает естественно-вытяжную и естественно-приточную вентиляцию (при помощи клапанов). Они есть в каждой комнате, что позволяет обеспечить приток воздуха в помещение.

"Есть застройщики, которые говорят: "А зачем в своем доме вентиляция?". В нашей компании такого нет, мы понимаем, что без вентиляции в любом жилом помещении живется плохо. В доме должна быть вентиляция, для того чтобы этот дом был домом, а не теплицей", – объясняет Евгений Левашеня.

Так, ну что, хороший дом, надо брать. А если серьезно, то вариант действительно приличный. Даже мне, глубокому неспециалисту видно, что построено достойно. Требуется только финальная отделка. А не так, что купил коробку, а потом всю жизнь доделываешь.









































Другие дома компании "ТехКом" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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*Planter ("Плантер").

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