"Заброшенный" коттеджный поселок планируют разморозить в пригороде Барнаула
За 12 лет на территории не построили ни одного дома
13 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Микрорайон Полесье в Первомайском районе, который хотели осваивать еще более десяти лет назад, готовят к застройке. Собственники нескольких земельных участков намерены изменить проект планировки поселка и развивать его частями. В перспективе в будущих кварталах смогут проживать почти 900 человек.
Шестилетняя перспектива
Полесье расположено в двух километрах от Фирсово, рядом с ЖК "Палитра". Застройку поселка анонсировали еще в 2011 году. По плану, здесь должны были появиться около 400 домов (включая таунхаусы на две-четыре квартиры), бульвар с фонтаном, храм и даже искусственное озеро. Однако работы замерли на этапе идеи: инвесторы даже не провели в поселок инженерные сети.
В 2022-2023 годах у части участков сменились собственники. Сейчас инвесторы обратились в администрацию Первомайского района, чтобы внести изменения в проект планировки микрорайона. Для этого организованы общественные обсуждения.
В документах на сайте администрации указано, что пока на участках растут многолетние деревья (березы, осины, ивы, есть заросли клена), территории имеют незначительный рельеф.
Бизнесмены ожидают, что здесь появятся дома в один-три этажа. Всего их будет 292. Застройку кварталов могут вести как физлица, так и компании.
Проект застройки одного из кварталов в ЖК Полесье / Фото: ООО "Стройалтпроект"
К каждому участку обещают подвести газ, электричество, водопровод. Дороги запроектированы с твердым покрытием проезжей части. В микрорайоне предусмотрен раздельный сбор мусора.
"Для благоустройства территории проектируемого участка предусмотрены: посадка деревьев и кустарников, посев газонов и укладка дерна на откосах, устройство бетонного покрытия на пешеходных аллеях и бульварах, устройство песчаного покрытия на прогулочных аллеях, на всех тротуарах, а также в проездах предусмотрены пандусы для проезда инвалидов-колясочников", – сказано в одном из документов.
Развитие микрорайонов запланировано до 2030 года.
Коттеджный бум
Последние годы в Первомайском районе наблюдают ажиотажный спрос на частные дома. В связи с этим стремительно растет число "коттеджных" микрорайонов. Так, только с начала 2023 года появились микрорайоны Ясная Поляна, Старая Речка, Ботаника. Еще несколько проектов застройщики начнут развивать чуть позднее. Например, квартал Березовый Мыс, рассчитанный на 820 домов. В нем также появится детский сад, два многофункциональных центра.
Всего же в новом генплане Первомайского района зарезервированы земли под десятки участков для коттеджных поселков. Так, на окраине Фирсовой Слободы 2 под коттеджи отведено более 150 га земель сельхозназначения. Здесь же выделен участок под строительство общественно-деловых зданий.
Однако наибольшее число новых территорий под частные дома – рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Помимо жилых кварталов, в этом районе предусмотрен участок под большую зону отдыха.
09:20:21 13-12-2023
Капут природе
09:26:23 13-12-2023
А где реклама: На работу в Барнаул за 15 минут?
11:48:40 13-12-2023
Это для богатеньких... А бедным-рост цен на все
11:53:51 13-12-2023
Богатеньким и газ и свет и дороги и школы и садики. А бедный иди ка газ оформи-без штанов оставят
11:59:49 13-12-2023
... (11:53:51 13-12-2023) Богатеньким и газ и свет и дороги и школы и садики. А бедный... Ну как без "штанов"? У меня обошлось в 262 тыс., без материалов и оборудования, только бумажки и работа...
12:11:33 13-12-2023
... (11:53:51 13-12-2023) Богатеньким и газ и свет и дороги и школы и садики. А бедный... Девиз - обмани всех и стань богатеньким. "По плану, здесь должны были появиться около 400 домов (включая таунхаусы на две-четыре квартиры), бульвар с фонтаном, храм и даже искусственное озеро." Без храма ни как нельзя, ибо по ночам, у многих может встрепенуться мысль, а не грешен ли я? В ночном одеяние, бегом в храм.
12:53:51 13-12-2023
... (11:53:51 13-12-2023) Богатеньким и газ и свет и дороги и школы и садики. А бедный... Бедненький работать не пробовал? Обычные люди в ипотеку берут.
14:25:57 13-12-2023
Гость (12:53:51 13-12-2023) Бедненький работать не пробовал? Обычные люди в ипотеку беру... У меня есть все.. За других душа болит
15:54:56 13-12-2023
Гость (12:53:51 13-12-2023) Бедненький работать не пробовал? Обычные люди в ипотеку беру... Обычные люди не хотят залазить в иппотеку на мнего лет, они хотят как необычные все и сразу.
13:34:40 13-12-2023
1)К каждому участку обещают подвести газ, электричество, водопровод. Вопрос: кто именно обещает? ФИО в студию, пожалуйста. И сроки исполнения, пожалуйста, обозначьте. 2)Дороги запроектированы с твердым покрытием проезжей части. Запроектированы - это хорошо. Прямо по запроектированным и можно будет ездить? Реальные, то есть полное их отсутствие, значении не имеет? 3) В микрорайоне предусмотрен раздельный сбор мусора. Кем предусмотрен? Когда? За чей счет? Вот тогда информация в статье станет хоть немного похожей на правдивую.
15:52:19 13-12-2023
А что только багатые хотят жить хорошо а честный бедный работяга нет, не подскажите как обмануть всех и купить себе котедж в поселке вот у меня так не получается...
17:42:15 13-12-2023
Евген (15:52:19 13-12-2023) А что только багатые хотят жить хорошо а честный бедный рабо... Соседи не будут любить, ведь они "элита".
07:46:13 14-12-2023
Евген (15:52:19 13-12-2023) А что только багатые хотят жить хорошо а честный бедный рабо... 13 лет ютиться семьей в общаге, насобирать на маленькую квартирку, пахать как лошадь всю жизнь а потом рискнуть все продать и построить дом. Что-то я никого богатенького вокруг нас не вижу. Люди годами строятся и обживаются. Никто не ноет. Не жалею нисколько. Маленькая, но своя усадьба. И всем рекомендую. Места в районе Санниково и Фирсово прекрасные.
23:26:03 13-12-2023
Нет там ни одного богатенького... Обычные сельскоипотечные граждане с детьми, поэтому не бойтесь и присоединяйтесь, ибо чем больше народа по твердо запроектированному покрытию в детский сад будет ездить, тем оно лучше товарищи!
15:30:09 14-12-2023
Комаров, рот невыговаривает!