За 12 лет на территории не построили ни одного дома

13 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Проект застройки одного из кварталов в ЖК Полесье / Фото: ООО "Стройалтпроект", ООО "Блиц"

Микрорайон Полесье в Первомайском районе, который хотели осваивать еще более десяти лет назад, готовят к застройке. Собственники нескольких земельных участков намерены изменить проект планировки поселка и развивать его частями. В перспективе в будущих кварталах смогут проживать почти 900 человек.

Шестилетняя перспектива

Полесье расположено в двух километрах от Фирсово, рядом с ЖК "Палитра". Застройку поселка анонсировали еще в 2011 году. По плану, здесь должны были появиться около 400 домов (включая таунхаусы на две-четыре квартиры), бульвар с фонтаном, храм и даже искусственное озеро. Однако работы замерли на этапе идеи: инвесторы даже не провели в поселок инженерные сети.

В 2022-2023 годах у части участков сменились собственники. Сейчас инвесторы обратились в администрацию Первомайского района, чтобы внести изменения в проект планировки микрорайона. Для этого организованы общественные обсуждения.

В документах на сайте администрации указано, что пока на участках растут многолетние деревья (березы, осины, ивы, есть заросли клена), территории имеют незначительный рельеф.

Бизнесмены ожидают, что здесь появятся дома в один-три этажа. Всего их будет 292. Застройку кварталов могут вести как физлица, так и компании.

Проект застройки одного из кварталов в ЖК Полесье / Фото: ООО "Стройалтпроект"

К каждому участку обещают подвести газ, электричество, водопровод. Дороги запроектированы с твердым покрытием проезжей части. В микрорайоне предусмотрен раздельный сбор мусора.

"Для благоустройства территории проектируемого участка предусмотрены: посадка деревьев и кустарников, посев газонов и укладка дерна на откосах, устройство бетонного покрытия на пешеходных аллеях и бульварах, устройство песчаного покрытия на прогулочных аллеях, на всех тротуарах, а также в проездах предусмотрены пандусы для проезда инвалидов-колясочников", – сказано в одном из документов.

Развитие микрорайонов запланировано до 2030 года.

Коттеджный бум

Последние годы в Первомайском районе наблюдают ажиотажный спрос на частные дома. В связи с этим стремительно растет число "коттеджных" микрорайонов. Так, только с начала 2023 года появились микрорайоны Ясная Поляна, Старая Речка, Ботаника. Еще несколько проектов застройщики начнут развивать чуть позднее. Например, квартал Березовый Мыс, рассчитанный на 820 домов. В нем также появится детский сад, два многофункциональных центра.

Всего же в новом генплане Первомайского района зарезервированы земли под десятки участков для коттеджных поселков. Так, на окраине Фирсовой Слободы 2 под коттеджи отведено более 150 га земель сельхозназначения. Здесь же выделен участок под строительство общественно-деловых зданий.

Однако наибольшее число новых территорий под частные дома – рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Помимо жилых кварталов, в этом районе предусмотрен участок под большую зону отдыха.