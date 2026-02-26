В прошлом сезоне 8,3 тысячи человек пострадали от укусов, 24 заболели энцефалитом

26 февраля 2026, 13:10, ИА Амител

Алтайский край остается природным очагом клещевого вирусного энцефалита. Ежегодно за помощью к медикам обращаются около десяти тысяч пострадавших от присасывания клещей, сообщает Роспотребнадзор.

В 2025 году зафиксировано 8,3 тысячи обращений, 24 человека заболели энцефалитом, 60 — иксодовым клещевым боррелиозом, 305 — сибирским клещевым тифом. Среди заболевших энцефалитом был один ребенок, и ни один из них не был привит.

Лабораторные исследования показали: 7% клещей заражены вирусом энцефалита, 18,3%— возбудителем боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактику, случаев заболевания среди них нет.

«В 2026 году специалистами-энтомологами прогнозируется высокая численность и активность клещей. В настоящее время клещи не активны, но с установлением стойких плюсовых температур воздуха клещи проснутся и их активность начнет нарастать», — сообщило ведомство.

Наиболее надежный способ защиты — вакцинация. Прививка снижает риск заражения и предотвращает тяжелые осложнения. Бесплатно прививают детей до 17 лет в поликлиниках по месту жительства. Работники с профессиональным риском (лесники, охотники, строители и другие) вакцинируются за счет работодателя.

Тем, кто получил первую прививку осенью, необходимо завершить курс в марте — первой декаде апреля, не позднее чем за две недели до начала сезона. Непривитым рекомендуют пройти экстренную вакцинацию: две дозы с интервалом в месяц, затем ревакцинация через год и далее каждые три года.