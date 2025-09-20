На Алтае зафиксировано более 300 случаев заражения сибирским клещевым тифом

Активность клещей сохранится до конца сентября, а при теплой осени – и в октябре

20 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С начала эпидсезона в Алтайском крае зарегистрировано 8194 случая присасывания клещей, из них 2473 – у жителей Барнаула, сообщает Роспотребнадзор Алтайского края.

Лабораторно подтверждено 305 случаев сибирского клещевого тифа, в том числе 44 – у детей. Также зафиксировано 45 подозрений на клещевой энцефалит и 74 – на боррелиоз.

Анализ клещей показал, что 18,3% переносят боррелиоз, а 7% – вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от укусов зараженных клещей назначено профилактическое лечение.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что активность клещей сохранится до конца сентября, а при теплой осени – и в октябре.

Рекомендуется использовать защитную одежду, репелленты и проводить осмотры после посещения природы. При обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться в медучреждение для решения вопроса о введении иммуноглобулина в первые три-четыре дня после укуса.