Жители Алтайского края публикуют в соцсетях фото снега на Первомай

Местами значительно ухудшилась видимость на дороге

01 мая 2024, 16:08, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

1 мая в некоторых районах Алтайского края выпал снег, сообщает "В курсе 22". Жители региона публикуют в социальных сетях снимки временного снежного покрова – надеемся, последнего в этом году.

Снегопады прошли в Алейске, Михайловском, Алтайском, Родинском, Романовском и других районах региона. Местами значительно ухудшилась видимость на дороге, из-за чего автомобилистам пришлось сбрасывать скорость. В частности, подобная ситуация наблюдалась на трассе Барнаул – Рубцовск в районе Шипуново, сообщает "Инцидент Барнаул".

Напомним, что снег продолжится и в ночь на 2 мая – такой прогноз делали синоптики регионального Гидрометцентра. Эксперты ожидают, что в предгорных районах края снегопад будет сильнее.