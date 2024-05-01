Жители Алтайского края публикуют в соцсетях фото снега на Первомай
Местами значительно ухудшилась видимость на дороге
01 мая 2024, 16:08, ИА Амител
1 мая в некоторых районах Алтайского края выпал снег, сообщает "В курсе 22". Жители региона публикуют в социальных сетях снимки временного снежного покрова – надеемся, последнего в этом году.
Снегопады прошли в Алейске, Михайловском, Алтайском, Родинском, Романовском и других районах региона. Местами значительно ухудшилась видимость на дороге, из-за чего автомобилистам пришлось сбрасывать скорость. В частности, подобная ситуация наблюдалась на трассе Барнаул – Рубцовск в районе Шипуново, сообщает "Инцидент Барнаул".
Напомним, что снег продолжится и в ночь на 2 мая – такой прогноз делали синоптики регионального Гидрометцентра. Эксперты ожидают, что в предгорных районах края снегопад будет сильнее.
17:14:30 01-05-2024
Ну ты смотри никогда такого не было и тут на тебе снег 1 мая, ну надо же живем в сибири и такое происходит, это первый раз такое.
18:14:22 01-05-2024
Может надо задуматься - за какие грехи такое наказание?
20:35:45 01-05-2024
А не фиг новогодние праздники на майские переносить)))