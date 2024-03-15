Избирком опроверг проблемы с видеонаблюдением на участках в Алтайском крае

Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщили, что во всем регионе якобы не работают камеры на участках

15 марта 2024, 11:34, ИА Амител

Выборы президента РФ / Фото: Избирком Алтайского края

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова опровергла отключение камер видеонаблюдения на участках для голосования, сообщает корреспондент amic.ru.

Ранее в некоторых Telegram-каналах писали, что во всем Алтайском крае якобы не работает видеонаблюдение на участках: сервис "Наш выбор 2024" отказывается показывать камеры.

Акимова опровергла эту информацию и заявила, что все камеры на участках работают.

"Фейки начинают уже поступать о том, что камеры не работают и видеонаблюдение не ведется", – сказала она нашему корреспонденту.

Акимова подчеркнула, что все без исключения избирательные участки в Алтайском крае либо оборудованы средствами видеонаблюдения с трансляцией, либо установлены системы видеофиксации с полным видеоконтролем и сохранением информации.

Ранее жителей Алтайского края призвали не вестись на фейки в дни выборов президента.