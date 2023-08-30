"Жизнь улучшилась". Сотни сторонников Томенко поблагодарили его за развитие Алтая
Сенатор Александр Карелин подчеркнул, что Алтайский край и Виктор Томенко - это выгодный союз
30 августа 2023, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае прошел Форум сторонников кандидата в губернаторы Виктора Томенко, в поддержку которого выступили сотни промышленников, аграриев и общественников. Они заявили, что жизнь в регионе за время работы Томенко значительно улучшилась: выросли зарплаты, растет производство, расширяются фермы.
С целью поддержать Томенко мероприятие посетил трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совфеда Александр Карелин.
"Для меня особо приятна формулировка, что Алтай - это земля сильных. Виктор Петрович - хозяин своего слова, мастер своего дела. Я желаю ему такого же упорства, такой же дисциплины. Он настоящий экономист, способный не только к планированию и постановке задач, но и к их решению. Это замечательный, выгодный союз - Алтайский край и Виктор Томенко", - отметил Карелин.
Председатель организации профсоюзов работников образования Юрий Абдуллаев подчеркнул, что сегодня в каждой школе и детском саду видны позитивные изменения. В частности, Алтайский край сегодня в пятерке лидеров по капитальному ремонту школ.
Руководитель К(Ф)Х "Наука" Валерий Абронов указал, что и сельское хозяйство очень сильно развилось в последние годы. Появились деньги, обновилась техника, научились даже во время засухи получать хорошие урожаи.
Исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков отметил, что в промышленности растут объемы производства и зарплаты, поскольку Томенко "хорошо понимает настроения нашей промышленности".
В ответ Томенко поблагодарил каждого своего сторонника за вклад в общее большое дело - в развитие Алтайского края.
Напомним, свою агитационную работу ведут и другие кандидаты в губернаторы региона: Евгения Боровикова ("Справедливая Россия — Патриоты — За Правду"), Сергей Булаев ("ЛДПР") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Они размещают информацию в СМИ и социальных сетях, проводят другие онлайн и офлайн мероприятия, направленные на информирование избирателей об их деятельности как кандидатов. Ранее свою кандидатуру с выборов сняли кандидат от партии "Новые люди" Владислав Вакаев и кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева. Они заявили, что поддерживают Виктора Томенко.
12:24:03 30-08-2023
Нужно уточнение для кого "жизнь улучшилась"? До этого возможно было купить машину и жилье в ипотеку, гораздо проще под те зп, чем можно это сделать сейчас. Для меня это показатель, сейчас это уже становится в ранг недоступности. Прогнулись короче сказав такое, и подобные высказывания вызывают только раздражения.
15:21:09 30-08-2023
Гость (12:24:03 30-08-2023) Нужно уточнение для кого "жизнь улучшилась"? До этого возмож... Всё правильно . Разве у кого-то могла жизнь улучшиться , если бы у Вас не ухудшилась ? Чтоб чем-то улучшить свою жизнь надо это отнять у кого-то ? ( Ничего не мешало свои дела делать для самого себя самому себе ? )
12:25:56 30-08-2023
Фото совершенно безумные... порасить персонажей серебрянкой- получится французская рок-группа Рокетс...
12:29:30 30-08-2023
Гость (12:25:56 30-08-2023) Фото совершенно безумные... порасить персонажей серебрянкой-... спасибо, прям в голос))
12:32:37 30-08-2023
я не знаю у кого там жизнь улучшилась, видимо у сотни о которой шла речь. но меня ничего не заставит проголосовать за "продукт пиара"- Томенко.
12:36:22 30-08-2023
так улучшилась, что толпы народа убегают из этого рая
12:37:47 30-08-2023
Они издеваются?
13:45:54 30-08-2023
Гость (12:37:47 30-08-2023) Они издеваются?... Да.
12:45:02 30-08-2023
Даже взять догазификацию - да пришлось писать два раза губернатору на компанию БРЫСЬ энерго, ну и дальше что, как не работали так и не работают! Только ценники за работу повышают, да мимо кассы без чеков деньги гребут!
12:47:49 30-08-2023
Если о делах человека сказать нечего-прибегают к популистскому пиару.
12:48:36 30-08-2023
Они заявили, что жизнь в регионе за время работы Томенко значительно улучшилась: выросли зарплаты, растет производство, расширяются фермы.-- Это они на что намекают, что при бывшем всё плохо было?))
13:10:34 30-08-2023
"Все люди станут богатыми, кроме бедных" . Фраза из кинофильма по пьесе Шварца "Голый король"
13:21:32 30-08-2023
Фамилии первой сотни заявивших, что благодаря Томенко жизнь улучшилась, пожалуйста, в студию!
13:24:33 30-08-2023
Со всего края, только у сотни сторонников Томенка жизнь и улучшилась! Мне кажется подобные заявления только нервируют и злят людей! Расскажите, что конкретно хорошего случилось за время его деятельности? Может не туда смотрю
13:31:04 30-08-2023
У Томенко однозначно улучшилась. У простых жителей повысились счета, а заработные платы помолчим.
13:39:06 30-08-2023
Самое противное, подхалимаж бюджетников за копеечную зарплату. Особенно стараются на сайте социальной защиты - убогие и нищие зато счастливые за Томенко, да хвалят операцию почем зря.
14:17:39 30-08-2023
Гость (13:39:06 30-08-2023) Самое противное, подхалимаж бюджетников за копеечную зарплат... С ними проводятся полит информации на эту тему. Губернатор должен победить-точка, альтернативы нет.
22:09:49 30-08-2023
ВВП (14:17:39 30-08-2023) С ними проводятся полит информации на эту тему. Губернатор д... ну так идите все, зовите детей, бабушек, дедушек, соседей и голосуйте не за него
13:50:50 30-08-2023
"Для меня особо приятна формулировка, что Алтай - это земля сильных." Все верно - слабым и больным тут не место
14:27:27 30-08-2023
Да улучшилась для его сторонников-красноярцев
15:49:59 30-08-2023
1 (14:27:27 30-08-2023) Да улучшилась для его сторонников-красноярцев... Отклонение от территориального распределения полномочий в работе ПРЕСТУПНО . Должности легитимны только в отношении региона в котором на должности . ( НАПРИМЕР : Поехал директор ГУМВД из своего региона в другой регион и там оказался НИКТО , эдакий гражданин как все . Надо не забывать о территориальном распределении полномочий в работе и путаниц не наводить . Каждый рулит на том месте где находится официально трудоустроенным . )
15:05:53 30-08-2023
у вас запись Дюны есть?
15:06:54 30-08-2023
Я еще помню времена,когда на выборах была строка " против всех". И это тоже выбор. Но потом нас его лишили. Так зачем весь этот фарс? Просто назначить и все. И все ПУтем... Так противно от всей этой показухи, от " статистики" . Ведь даже ежу ясно- что, если бы в Алтайском крае жить было хорошо -не надо было бы никакого пиара- народ итак сделал бы свой выбор.
15:35:20 30-08-2023
Гость (15:06:54 30-08-2023) Я еще помню времена,когда на выборах была строка " против вс... так и назначают,просто делают видимость демократии,да пилят выделенные средства
16:52:19 30-08-2023
Гость (15:06:54 30-08-2023) Я еще помню времена,когда на выборах была строка " против вс... Была строка " против всех".По-моему, в правилах выборов было, что явка д.б. не менее определенного количества процентов, по-моему не менее 50-60.И проходит тот кандидат, за которого проголосовало 50% +1 голос. Но, увы, все это убрали.
15:32:02 30-08-2023
Молодчяга!
16:23:55 30-08-2023
Жизнь улучшилась? А мужики-то не знают! пойти разве, рассказать, что у них зарплата аж 43 тысячи, ну и прочие плюшки? Так боюсь, побьют...
16:35:33 30-08-2023
А те кто поддерживал из партии "Гражданская инициатива" гендера , они опорочили себя или нет ?
21:43:12 30-08-2023
Я когда-то давно немного уважал карелина....очень зря
22:09:20 30-08-2023
Славгород, муп , з/п 20т.руб у любого рабочего, уже лет пять-вот что значит стабильность.... и повышать не думают
22:09:29 30-08-2023
Кто следующий приедет? Может сам, кто же направил на нашу погибель? Повозите по больницам: Калинина, Бехтерева, недалеко от центра, похвастайтесь как о нас заботятся.
01:17:04 31-08-2023
Саня! За кого вписался? Москва "умыла"?
05:41:46 31-08-2023
С какого... она улучшилась??? Жильё - самое необходимое приобрести сейчас НЕРЕАЛЬНО! При Карлине это было хотя бы возможно!
05:48:53 31-08-2023
Вспомните, что говорил Карелин про пенсию и всё поймете
08:13:39 31-08-2023
Карелин не житель нашего региона, с чего он его хвалит? Переезжают пусть сюда, а мы в Москву.
08:15:26 31-08-2023
даже статистика подтверждает "Жизнь улучшилась" и самое наглядное подтверждение, это сокращение населения в крае, народ голосует чемоданами
08:34:21 31-08-2023
Для подтверждения "успехов развития" можно привести всего две цифры -сколько было населения при предыдущем губернаторе и сколько его осталось при нынешнем.Вот вам и всё "развитие".От хорошей жизни никто не побежит,побегут туда ,где ещё можно жить а не прозябать в нищете.