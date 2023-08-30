"Жизнь улучшилась". Сотни сторонников Томенко поблагодарили его за развитие Алтая

Сенатор Александр Карелин подчеркнул, что Алтайский край и Виктор Томенко - это выгодный союз

30 августа 2023, 12:15, ИА Амител





































































































































Виктор Томенко на Форуме сторонников / Фото: Олег Богданов

В Алтайском крае прошел Форум сторонников кандидата в губернаторы Виктора Томенко, в поддержку которого выступили сотни промышленников, аграриев и общественников. Они заявили, что жизнь в регионе за время работы Томенко значительно улучшилась: выросли зарплаты, растет производство, расширяются фермы.

С целью поддержать Томенко мероприятие посетил трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совфеда Александр Карелин.

"Для меня особо приятна формулировка, что Алтай - это земля сильных. Виктор Петрович - хозяин своего слова, мастер своего дела. Я желаю ему такого же упорства, такой же дисциплины. Он настоящий экономист, способный не только к планированию и постановке задач, но и к их решению. Это замечательный, выгодный союз - Алтайский край и Виктор Томенко", - отметил Карелин.

Председатель организации профсоюзов работников образования Юрий Абдуллаев подчеркнул, что сегодня в каждой школе и детском саду видны позитивные изменения. В частности, Алтайский край сегодня в пятерке лидеров по капитальному ремонту школ.

Руководитель К(Ф)Х "Наука" Валерий Абронов указал, что и сельское хозяйство очень сильно развилось в последние годы. Появились деньги, обновилась техника, научились даже во время засухи получать хорошие урожаи.

Исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков отметил, что в промышленности растут объемы производства и зарплаты, поскольку Томенко "хорошо понимает настроения нашей промышленности".

В ответ Томенко поблагодарил каждого своего сторонника за вклад в общее большое дело - в развитие Алтайского края.

Напомним, свою агитационную работу ведут и другие кандидаты в губернаторы региона: Евгения Боровикова ("Справедливая Россия — Патриоты — За Правду"), Сергей Булаев ("ЛДПР") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Они размещают информацию в СМИ и социальных сетях, проводят другие онлайн и офлайн мероприятия, направленные на информирование избирателей об их деятельности как кандидатов. Ранее свою кандидатуру с выборов сняли кандидат от партии "Новые люди" Владислав Вакаев и кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева. Они заявили, что поддерживают Виктора Томенко.