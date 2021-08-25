Просто огонь. Какие фильмы покажут в Алтайском крае в "Ночь кино" и где их посмотреть?

В кинотеатрах Алтайского края в субботу, 28 августа, бесплатно покажут современные фильмы. Таким образом наш регион присоединится к всероссийской акции "Ночь кино". Мероприятие ежегодное и приурочено к празднованию Дня российского кино, который отмечают в пятницу, 27 августа. Ночные показы проводят в России уже в шестой раз. Алтайский край участвует в этом пятый год. Какие фильмы покажут и где их посмотреть, рассказывает amic.ru.
Какие фильмы покажут в Алтайском крае в "Ночь кино"?
В 2021 году в рамках этой акции зрители посмотрят три российских картины – "Конёк-Горбунок" (фильм-сказка с уникальной компьютерной графикой, по мотивам одноимённой истории Петра Ершова), "Пальма" (трогательный рассказ о дружбе овчарки Пальмы, оставшейся без хозяина, и маленького мальчика, который одинок рядом с занятым отцом) и "Огонь" (фильм, рассказывающий о подвиге отряда пожарных, спасающих леса Карелии от огня).
В каких кинотеатрах пройдут показы?
Бесплатно посмотреть российские фильмы можно уже вечером 28 августа в кинотеатрах Барнаула: "Мир", "Пионер", "Премьера", в Бийске – в кинотеатре "Воскресенье". Также к акции присоединятся сёла Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и города Алейск, Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое и Камень-на-Оби.
Кроме того, в Барнауле фильмы будут демонстрировать и на большом экране у ТРЦ "Арена".
А билеты нужны и где их взять?
Билеты нужны, но они распространяются бесплатно. В кассах кинотеатров "Мир" и "Воскресенье" билеты можно получить в день показов 28 августа. Но организаторы уточняют, что больше двух билетов в одни руки взять не получится.
В социальных сетях "Пионер синема" пишут, что билеты распространяются с 19 августа в кассах кинотеатра.
А точное время показа фильмов известно?
Да. Вот вам расписание сеансов в кинотеатрах Барнаула:
"Мир"
17:25 – "Пальма";
19:30 – "Огонь";
21:55 – "Конёк-Горбунок".
"Киномир в ТРК "Воскресенье" (Бийск)
19:15 – "Конёк-Горбунок";
20:10 – "Пальма";
21:20 – "Огонь".
"Премьера"
17:00 – "Конёк-Горбунок";
19:20 – "Пальма";
21:40 – "Огонь".
"Пионер"
17:00 – "Конёк-Горбунок";
19:00 – "Пальма";
21:00 – "Огонь".
В других населённых пунктах нужно позвонить или зайти на сайт кинотеатра и уточнить время показа фильмов.
Комментарии
Почему набор всего из трёх фильмов? Если человеку нравятся комедии, мюзиклы, любовные истории или зарубежные фильмы — ему просто нечего выбрать
25.08.2021 15:09
Виктор
Обратись к режиссеру сериала "След". Почему его творчество не показывают?
БЕСЛАТНО БЫ НЕ ПОШЁЛ .
А Новоалтайск в пролете?