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Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной

По словам главкома, они продолжают вести оборонительные и наступательные операции

23 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ситуация на поле боя для Украины затруднительная, но контролируемая, заявил главком ВСУ Валерий Залужный на заседании контактной группы по военному содействию Киеву.

Как пишет ТАСС, на мероприятии главнокомандующий также подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте, поблагодарил их за поддержку и заявил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить Владимира Путина.

Также он отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск.

СВО Россия украина

Комментарии 7

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Гость

13:43:02 23-11-2023

затруднительная, но контролируемая ------- Им лично контролируемая?

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Гость

14:22:50 23-11-2023

Гость (13:43:02 23-11-2023) затруднительная, но контролируемая ------- Им лично контроли... СВО идёт по плану? план видел?

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Гость

16:02:22 23-11-2023

Гость (14:22:50 23-11-2023) СВО идёт по плану? план видел?... Видел.Демилитаризация и денацификация Украины. это успешно выполняется.В ВСУ уже некому воевать,калек призывают в армию и женщин!😂😂😂

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Гость

16:30:42 23-11-2023

Гость (16:02:22 23-11-2023) Видел.Демилитаризация и денацификация Украины. это успешно в... когда по плану завершение операции? Киев брать собираются? когда, ответь, клоун?

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Гость

07:47:07 24-11-2023

Гость (16:30:42 23-11-2023) когда по плану завершение операции? Киев брать собираются? к... Клоун - это ты. Никому твой Кыюф нафиг не сдался.

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Гость

16:35:56 23-11-2023

Тю, а что так ? А как же парад на Красной площади ?

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Гость

07:36:28 24-11-2023

контролируемая - американцами

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