Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной

По словам главкома, они продолжают вести оборонительные и наступательные операции

23 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ситуация на поле боя для Украины затруднительная, но контролируемая, заявил главком ВСУ Валерий Залужный на заседании контактной группы по военному содействию Киеву.

Как пишет ТАСС, на мероприятии главнокомандующий также подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте, поблагодарил их за поддержку и заявил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить Владимира Путина.

Также он отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск.