Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной
По словам главкома, они продолжают вести оборонительные и наступательные операции
23 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ситуация на поле боя для Украины затруднительная, но контролируемая, заявил главком ВСУ Валерий Залужный на заседании контактной группы по военному содействию Киеву.
Как пишет ТАСС, на мероприятии главнокомандующий также подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте, поблагодарил их за поддержку и заявил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет право убить Владимира Путина.
Также он отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск.
13:43:02 23-11-2023
затруднительная, но контролируемая ------- Им лично контролируемая?
14:22:50 23-11-2023
Гость (13:43:02 23-11-2023) затруднительная, но контролируемая ------- Им лично контроли... СВО идёт по плану? план видел?
16:02:22 23-11-2023
Гость (14:22:50 23-11-2023) СВО идёт по плану? план видел?... Видел.Демилитаризация и денацификация Украины. это успешно выполняется.В ВСУ уже некому воевать,калек призывают в армию и женщин!😂😂😂
16:30:42 23-11-2023
Гость (16:02:22 23-11-2023) Видел.Демилитаризация и денацификация Украины. это успешно в... когда по плану завершение операции? Киев брать собираются? когда, ответь, клоун?
07:47:07 24-11-2023
Гость (16:30:42 23-11-2023) когда по плану завершение операции? Киев брать собираются? к... Клоун - это ты. Никому твой Кыюф нафиг не сдался.
16:35:56 23-11-2023
Тю, а что так ? А как же парад на Красной площади ?
07:36:28 24-11-2023
контролируемая - американцами