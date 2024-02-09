1000 вкусных подарков от "Любовь и суши": доставка еды в Барнауле проводит акцию

Рассказываем, как принять участие и что можно выиграть

09 февраля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K447s

Крутите "Колесо фортуны" и получайте вкусные подарки от "Любовь и суши" / Фото предоставлено компанией

Популярная доставка еды в Барнауле "Любовь и суши" с 9 февраля по 31 марта 2024 года предлагает горожанам поучаствовать в новом масштабном розыгрыше классных подарков. Крутите "Колесо фортуны"* и получайте вкусняшки и промокоды на покупку от компании. Рассказываем, как стать участником акции.

Испытай удачу

"Любовь и суши" ­– полюбившаяся многим доставка еды. У компании уже более 680 отзывов в "2ГИС" и 20 тысяч подписчиков в социальных сетях. Менее чем за год работы (открыты с марта 2023 года) "Любовь и суши" попробовали более 100 тысяч барнаульцев. Чтобы порадовать клиентов, компания проводит вкусный и интересный розыгрыш. Для участия переходите на сайт и крутите "Колесо фортуны".

Никаких сложных регистраций: нужно ввести только номер телефона и можно играть в Колесо фортуны / Фото предоставлено компанией

"Колесо фортуны" с "Любовь и суши"

Правила розыгрыша:

Общее количество призов: 1000. Некоторые призы применяются в виде промокодов (при наличии определенной суммы минимального заказа на сайте бренда "Любовь и суши"). У каждого участника розыгрыша есть одна попытка. Вы гарантированно получите какой-либо подарок.

Более подробные правила указаны по ссылке .

Применить промокоды (купоны), выигранные в розыгрыше, можно только на сайте .

"Любовь и Суши"

Тел.: +7 3852 59-11-99

Сайт

*"Колесо фортуны" ­– интерактивная игра с подарками в виде промокодов (купонов). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте. Сроки проведения акции: с 9 февраля по 31 марта 2024 года.

ИП Линьков Дмитрий Владимирович​, ОГРН/ОГРНИП 317040000012431, юридический адрес: 649007, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Королева, д. 1.

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