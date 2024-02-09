1000 вкусных подарков от "Любовь и суши": доставка еды в Барнауле проводит акцию
Рассказываем, как принять участие и что можно выиграть
09 февраля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K447s
Популярная доставка еды в Барнауле "Любовь и суши" с 9 февраля по 31 марта 2024 года предлагает горожанам поучаствовать в новом масштабном розыгрыше классных подарков. Крутите "Колесо фортуны"* и получайте вкусняшки и промокоды на покупку от компании. Рассказываем, как стать участником акции.
Испытай удачу
"Любовь и суши" – полюбившаяся многим доставка еды. У компании уже более 680 отзывов в "2ГИС" и 20 тысяч подписчиков в социальных сетях. Менее чем за год работы (открыты с марта 2023 года) "Любовь и суши" попробовали более 100 тысяч барнаульцев. Чтобы порадовать клиентов, компания проводит вкусный и интересный розыгрыш. Для участия переходите на сайт и крутите "Колесо фортуны".
"Колесо фортуны" с "Любовь и суши"
Правила розыгрыша:
- Общее количество призов: 1000.
- Некоторые призы применяются в виде промокодов (при наличии определенной суммы минимального заказа на сайте бренда "Любовь и суши").
- У каждого участника розыгрыша есть одна попытка.
- Вы гарантированно получите какой-либо подарок.
Более подробные правила указаны по ссылке.
Применить промокоды (купоны), выигранные в розыгрыше, можно только на сайте.
"Любовь и Суши"
Тел.: +7 3852 59-11-99
Сайт
*"Колесо фортуны" – интерактивная игра с подарками в виде промокодов (купонов). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте. Сроки проведения акции: с 9 февраля по 31 марта 2024 года.
ИП Линьков Дмитрий Владимирович, ОГРН/ОГРНИП 317040000012431, юридический адрес: 649007, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Королева, д. 1.Реклама
12:08:03 09-02-2024
дорого все