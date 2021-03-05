5 марта 1953 года не стало одного из самых загадочных руководителей советской эпохи Иосифа Виссарионовича Сталина.
Сегодня исполняется 68 года с даты его смерти. Пока историки и общество в целом спорят о том, кто же в итоге Сталин — кровавый тиран, или человек, ставший благом для нашей страны — редакция ИА "Амител" подготовила подборку лучших шуток генсека. Ведь товарищ Сталин запомнился современникам не только как тиран, но и как человек, обладающий острым чувством юмора.
1. Об автомобилях
При разработке автомобиля "Победа" планировалось, что название машины будет "Родина". Узнав об этом, Сталин иронически спросил: "Ну и почем у нас будет Родина?". Название автомобиля сразу изменили.
***
После войны генерал-полковника Николая Булганина назначили министром обороны, и он стал готовиться принимать парад – учиться ездить верхом. Ему привели самую смирную кобылу для тренировок в кремлевском дворе. Вышел Сталин, посмотрел и сказал: "Ты сидишь на лошади, как начальник Военторга!" Сразу после этого возник штатский облик Булганина с бородкой и в военной форме... Парад принимать стали на автомобилях.
2. О любви
Однажды Сталину доложили, что у маршала Константина Рокоссовского появилась любовница, и это известная красавица-актриса, жена поэта Константина Симонова Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: "Что будем, что будем… завидовать будем!"
3. Об импортозамещении
Сталин ходил с первым секретарем ЦК Грузии Акакием Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами, которые вырастил сам в своем лимоннике: "Попробуйте, здесь, под Москвой выросли!"
И так несколько раз между разговорами на другие темы: "Попробуйте, хорошие лимоны!"
Наконец собеседника осенило: "Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы".
"Слава Богу, догадался!" – сказал Сталин.
5. О заслугах
Конструктор артиллерийских систем Василий Грабин вспоминал, как в канун 1942 года его пригласил Сталин и сказал: "Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите – Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?"
"Мне все равно, товарищ Сталин", – ответил конструктор. Дали и то, и другое.
6. О хвастовстве
Во время войны войска под командованием Ивана Баграмяна первыми вышли к Балтике. Чтобы преподнести это событие как можно пафоснее, армянский генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с этой бутылкой в Москву к Сталину.
Тот и полетел. Но пока он летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Москве об этом были уже осведомлены, а сам адъютант не знал – в самолете радио не было. И вот гордый адъютант входит в кабинет Сталина и пафосно провозглашает: "Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает Вам воду Балтики!"
Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит ее в руках, после чего отдает обратно адъютанту и произносит: "Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял".
7. О знании меры
Обсуждалась кандидатура на пост министра угольной промышленности.
Предложили директора одной из шахт Александра Засядько. Кто-то возразил: "Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!"
"Пригласите его ко мне", – сказал Сталин. Пришел Засядько. Сталин стал с ним беседовать и предложил выпить.
"С удовольствием! – сказал Засядько, налил стакан водки. – За ваше здоровье, товарищ Сталин!" – выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько – хлобысь второй стакан, и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан в сторону и сказал: "Засядько меру знает".
Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра и снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал: "Засядько меру знает!". И много лет министр Александр Засядько возглавлял нашу угольную промышленность…
8. О наглости
Один генерал-полковник докладывал Сталину о положении дел. Верховный главнокомандующий выглядел очень довольным и дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спросил: "Вы хотите еще что-нибудь сказать?"
"Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне", – ответил он.
"Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию", – сказал генералиссимус.
Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию.
Проситель начал горячо благодарить.
"Не стоит благодарности", – заметил Сталин.
Прочитав написанную на рапорте резолюцию: "Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин", генерал обратился к Верховному: "Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник".
"Нет, тут все правильно, товарищ полковник", – ответил Сталин.
9. О подборе кадров
Адмирал Иван Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-Морского флота. Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.
Адмирал ответил: "Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога".
"Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить?" – последовал вопрос.
"Да", – подтвердил адмирал.
"У нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. У вас только ноги нет – это не страшно", – заключил Сталин.
***
Производственника Бориса Ванникова в войну внезапно освободили из заключения, привезли к Сталину, и тот назначил его наркомом. Ванников говорит Верховному: "Завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний зэк. Какой у меня будет авторитет среди подчиненных?"
"О вашем авторитете мы позаботимся", – ответил Сталин.
Утром, когда Ванников приехал на работу, на его столе лежала "Правда" с Указом о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда.
10. О коррупции
После войны Сталин узнал, что профессор К. "отгрохал" под Москвой дорогую дачу. Он вызвал его к себе и спросил: "Это правда, что вы построили себе дачу за столько-то тысяч?!" "Правда, товарищ Сталин", — ответствовал профессор. "Большое вам спасибо от детского дома, которому вы подарили эту дачу", — сказал Сталин и отправил его преподавать в Новосибирск.
11. О географии
Как-то иностранные корреспонденты спросили Сталина: "Почему на гербе Армении изображена гора Арарат, ведь она не находится на территории Армении?".
Сталин ответил: "На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь он тоже не находится на территории Турции".
***
... На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль говорит: "Но Львов никогда не был русским городом!".
"А Варшава была", – возразил Сталин.
***
Американский дипломат Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина: "После того, как немцы в 1941 году были в 18 км от Москвы, наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?"
"Царь Александр вообще дошел до Парижа", – ответил Сталин.
12. Об опере
В Большом театре готовили новую постановку оперы Глинки "Иван Сусанин". Послушали члены комиссии во главе с председателем Госкино Иваном Большаковым и решили, что надо снять финал "Славься, русский народ!": церковность, патриархальщина…
Доложили Сталину. "А мы поступим по-другому: финал оставим, а Большакова снимем", – ответил Сталин.
13. О приоритетах
Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внёс встречное предложение: "Затопить". Сталин отвечает: "Вот вы свою половину и топите".
14. О псевдонимах
Сталин приехал на спектакль в Художественный театр. Его встретил Константин Станиславский и, протянув руку, сказал: "Алексеев", называя свою настоящую фамилию.
"Джугашвили", – ответил Сталин, пожимая руку, и прошел к своему креслу.
15. О прогнозах погоды
Сталин спросил у метеорологов, какой у них процент точности прогнозов.
"Сорок процентов, товарищ Сталин", – ответили те.
"А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов", – "пошутил" генсек.
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – один из видных государственных и политических деятелей страны. Занимал ведущие посты в партии и в государстве: был Генеральным секретарём, наркомом по делам национальностей, председателем Совнаркома, в годы войны — Председателем Государственного комитета обороны. Деятельность И.В.Сталина, его личность оцениваются очень неоднозначно. Одни называют его дальновидным политиком, выдающимся государственным деятелем другие — тираном, утопившим в крови страну.
Комментарии
Упырь.
Тридцать фактов о Сталине.
«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!» (И.В.Сталин, 1943 г.).
http://krasvremya.ru/tridcat-faktov-o-staline/
Споры о роли Сталина в истории нашего государства не утихают и поныне. Об «отце народов» можно наговорить много плохого и хорошего. Однако есть факты, с которыми не поспоришь…
Один тот факт, что он принял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием, делает его просто недосягаемым лидером всех времён и народов... При нём были регулярными снижения цен на всё и вся, чем не может похвастаться тот, кто с вёслами... Все же современные мировые лидеры, вместе с нашим рабом, – тривиальные исторические потешники-затейники, трибунные кривляки, уводящие человечество от решения насущных проблем...
Вот так и надо бороться с коррупцией - имущество коррупционера отдать детским домам/больницам, самих коррупционеров отправлять работать в глушь.
Сталин - патриот, говорят патриоты.
Сталин – русский националист, говорят русские националисты.
Сталин – коммунист, говорят коммунисты.
Сталин – мразь и негодяй, говорят мрази и негодяи.
Вот за это Сталина и ненавидят. Кто - понятно.
Спасибо, интересная подборка.
А можно такое же про Горбачёва с Ельциным?
Почему Сталин актуален?
http://rksmb.org/articles/anticapitalism/pochemu-stalin-aktualen/
Джазатор
зарегистрированный
21 декабря 2015 г.
12:03
самокритичны вы однако )))
- гость - 21 декабря 2015 г.
12:15
верно подмечено товарищ гость )))
Много зла натворил, но и пользы было много. Понравилось с дачей для детского дома и генералом, который стал полковником.
И.В.Сталин оставил после себя великую державу, на материальном фундаменте которой, включая ядерный, мы живём до сих пор, а РФ благодаря этому, до сих пор числится серьёзной державой... Без сталинского фундамента нас ожидала бы участь сербов и ливийцев. Несмотря на титанические усилия ненавистников И.В.Сталина, его авторитет в среде русского народа не только не пошатнулся, но и окреп. Великие дела и завоевания сталинской эпохи видны даже спустя много десятилетий. По сути, именно на них всё и держится по сей день. И это несмотря на то, что И.В.Сталину довелось действовать в условиях тотальной разрухи (после гражданской войны) и беспощадного натиска внутренних и внешних врагов.
Пока жив капитализм, на Сталина будут всегда клеветать, поскольку он сумел создать более справедливое и человечное общество, где нет - эксплуататоров.
В 1991 г. на советско-американском симпозиуме, когда наши «демократы» начали верещать о «японском экономическом чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский миллиардер Хероси Теравама: «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».
12:15
Его еще ненавидят те, кто мечтает уничтожить Россию.
- Под его правлением советский народ Гитлера остановил.
- Под его правлением советский народ атомную бомбу создал и не позволил США диктовать условия.
- Под его правлением советский народ полетел в космос. Точнее он создал КБ для космической программы. И до сих пор единственными мы и летаем.
- Под его правлением советский народ превратил слабую аграрную страну в мощную индустриальную державу.
- Под его правлением в послевоенные годы цены падали.
40 миллионов русских положил в войнушке, а так то да "гений"
В политические споры стараюсь не вступать, но заметил интересную тенденцию среди своих знакомых: чем более безграмотный человек, чем меньше он читал исторической литературы, чем ниже уровень образования, чем больше смотрит тв, тем более яростным сталинистом становится. Аргументов такой человек не принимает вообще: имеет пару догм-оставил страну с "ядером" и "а в какой стране тогда было лучше". Говоришь ему - у тебя семью раззорили, прадеда посадили ни за что, голод был. Нет ни чего не воспринимает-ему нужен пахан, он только так понимает. Это сейчас пропагандируется неспроста, возможно планируется большее ущемление прав, вплоть до репрессий к которым недалекие уже будут готовы, потому что так "надо".
потомки Вольдемаров подающих снаряды проснулись...
Немного юмора.
Чем отличается Путин от Сталина? Да всем.
http://newsland.com/news/detail/id/1662056/
- гость - 21 декабря 2015 г.
12:35
Потомки стукачей тоже
Ведомства согласовали схему спасения ВЭБа с помощью бумажной прибыли
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/21/12/2015/56773d379a79475f68495111
ВЭБ - Всё!!
- гость - 21 декабря 2015 г.
12:38
тяжко тебе живется... слепой да еще и в очках черных
Гость 12:34
+100500
зяба
21 декабря 2015 г.
12:34
А по по различным оценкам всяких солженицыных и в ГУЛАГах от 10 до 150 млн народу загубил. Но россияне всё равно выстояли!
12:34
А какие у вас есть аргументы, кроме псевдоисторической литературы и того же ТВ?
"стопятьсяоттыщьмиллионовв лично растрелял в лагерях просто так"?
зяба 12:34
А надо было сразу сдаться?
И ты соврал. По неофициальным данным вместе с пропавшими без вести менее 32-х миллионов. Из них примерно половина только от бомбежек и угона людей в лагеря Германии.
Ту зяблик,ну а почто не 140 миллионов?
Я думаю, что Сталин не мог лично расстрелять более,чем 3,5 миллиона человек из пистолета,за всей своей жизни!не?
Осальных убил твой любимый Гитлер,не?
Замечательно работал пропагандистский аппарат, если имя генсека до сих пор тревожит сердца комментаторов.
Неплохая подборка.
Достаточно полно раскрывает характер человека.
П.С. С 1934 года Сталин не был генсеком, он был секретарём (президиума) ЦК наряду с другими секретарями. А с мая 1941 стал премьер-министром, возглавив правительство страны.
Умный мужик был . А собаки пусть лают - ветер носит .
В нынешней ситуации только такой страну и вывезет .
филимон, этот упырь усатый просохатил начало войны, а затем заваливал телами русских мужиков врага. "гений" военной мысли...
Количество пострадавших в репрессиях сильно преувеличено, это тема на которой играют наши оппизиционеры. Власов же тоже играл на этой теме. Сейчас на дальнобойщиках.
Военные потери РККА - 6 миллионов человек (остальные жертвы - убитые мирные жители). Военные потери Вермахта - 5,1 миллионов человек.
Цифры военных потерь примерно равны.
Рассказы о том, что мы завалили врага трупами наших солдат - выдумки недобросовестных "историков".
джазатор и зяба - один и тот же под разными акками строчит
О причинах антисталинских репрессий 1937 года здесь - http://www.amic.ru/news/317854/
зяба
зарегистрированный
21 декабря 2015 г.
12:34
больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщенийАктивистНа тропе войны
40 миллионов русских положил в войнушке, а так то да "гений"
А в немецких крематориях было бы теплее и лучше? Ты в своей ненависти ко всему связанному со страной уже до дурки дошел.
А по по различным оценкам всяких солженицыных и в ГУЛАГах от 10 до 150 млн
150 млн? Да все население СССР было меньше. твоих дедушек-бабушек в пробирке что-ли сотворили?
"стопятьсяоттыщьмиллионовв лично растрелял в лагерях просто так" - это одна из тех догм, которая у глупых, возможно, даже стоит на первом месте. Ответ для Вас будет прост: да, возможно лично не расстреливал - на вышке не стоял, но руководил теми кто расстреливал, создал такие условия проживания, что это стало казаться нормой. Вам стало обидно, что вы не прочитали ни одной книжки кроме Мухи-цокотухи, и Вам на это указали? Поклоняйтесь дальше, можете мне не писать ответ.
«Две́сти лет вме́сте (1795—1995)» — литературно-историческое исследование (Апофеоз) А. И. Солженицына.
Читай. И всё поймёшь.
6,3 млн погибших СССР и 6,5 млн Германия. В общем безвозвратных потерь у СССР 8,600 млн, у Германии цифры разнятся, но где-то также.
Заслуги конечно есть но адекватна ли цена? Несколько десятков миллионов жизней заплатили за его заслуги. Не говоря уж про тех что сослали и переместили.
Иван грозный и петр первый просто невинные младенцы.
Численность населения СССР на 1939 год составляло 168 млн. человек)))
--
тяжелый случай
В ноябре прошлого года два китайца спросили у экскурсовода: «Вы нам про Сталинград рассказываете, а у нас в командировочном удостоверении написано Волгоград. Это другой город?»
«Когда я им объяснила, что название поменяли, – говорит Надежда Михайловна, – они сказали: «Вы так вольно обращаетесь со своей историей».
http://www.vlg.aif.ru/culture/history/1449379
Считал и считаю Джугашвили упырем.
зяба
зарегистрированный
21 декабря 2015 г.
12:34
Ололо, "миллиард расстрелянных лично Сталиным"
«Вы так вольно обращаетесь со своей историе
Да уж, надо вернуть Царицыну исконное название.
Умный мужик,точно.А Зяба власовец! Почем,зяба Родина?
О мертвых или хорошо или никак. Царство ему небесное конечно, но генофонд русаков он поубавил больше чем Гитлер. Единственный вопрос; как взлетел сей обычный тифлисский вор, кто его поднял и для чего?
"Наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев; не секрет, что все так называемые “оппозиционеры” – враги нашего народа – финансируются плутократическим Западом, живут на его подачки".
http://cs618030.vk.me/v618030855/19210/RW0WZmbllUM.jpg
"В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом".
И.Сталин, 1939г.
Зяба, ты еще про Берию расскажи, как он народ репрессировал да девок портил)))))) историк, блин)))
Зяба власовец все знает, ему эха мацы не такое говорило.
Знаете ли вы, что за 20 лет от контрреволюционных реформ ЕБНа - Путина - Медведева на территории бывшего СССР досрочно вымерло около 35 млн. человек???
Знаете ли вы, что это в 45 раз больше, чем было расстреляно при Сталине врагов народа, диверсантов, уголовников и даже политических вместе взятых ( а их за 30 лет по справке Хрущёву было уничтожено судебным порядком около 700 000 чел.)???
Поэтому все инсинуации о том, что Сталин уничтожал свой народ глупы и неправдоподобны. Зато именно они поднимают Сталина всё выше и выше.
Зяба, вот тебя в школе наверное дро..ли. Любой пост, пост обиженки, одна желчь и ненависть ко всем, не применительно к данной теме
Сложно оценить личность с точки зрения демократии.
Одно несомненно, когда народ НЕ дорос до осознания, что воровство и мошенничество это плохо,
то народ надо наказывать, не забывая, что пример подает верхушка.
Очень жестко. Но действенно. А возможно это стало, только после того как было расстреляно все дворянство и большинство офицеров императорской России, ну якобы людей чести.
Сейчас сложно судить.
1.Что бы там не говорили либералишки про то, что Сталин тиран и готовился напасть на гейропу, не забывайте- первым напал Гитлер 22 июня в 4 утра, без объявления войны.
2.Возможно СССР вышел из ВОВ заплатив очень большую цену. Но оптимизацию процесса было провести невозможно. А за суверенитет русский мир готов биться насмерть.
3.Сталин преодолел голод, разруху, поднял промышленность, освоил космос и ядерную энергию....браво!!!
4.А то что либералов и воров гнобил в тюрьмах, так им и сейчас там место...
5.Излишне жестоко, так народ не готов к демократии, не дорос до демократии,
честности и порядочности не хватает, а значит твердая рука.
Чем безхарактернее личность на царстве, тем больше воровства и мордора в стране.
Потомки шариковых ,вертухаев и защитники необустроенных сортиров сталинских шараг слились в едином экстазе ностальгии по Кобе.
Нам повезло, что в смутное время нашей страной руководил такой великий человек. Благодаря ему Россия живет и развивается. Результатами его достижений мы пользуемся ежедневно. И как бы либеральное чмо не старалось поливать грязью его дела, ни чего у них не выйдет. Чем дальше от нас уходит время жизни Иосифа Виссарионовича Сталина тем отчетливей становятся его громадные заслуги перед Россией, особенно на фоне предателя Горбачева и мерзавца ЕБН.
Эка тебя корежит! Готовься скоро вся *успешная* либеральная мразь в обссаных штанах будет строчить показания друг на друга, в подвалах нового НКВД. Вашими же старания все к тому идет.
ВанькаДурак
зарегистрированный 21 декабря 2015 г.
14:14
Радуйтесь, дружище, что не попали под жернова этой машины, так... мимоходом!
Guest 21 декабря 2015 г.
14:45
Так он попадет, потому что дурак, судя по его коментам.
Согласен, либерастам там самое место. И строчить доносы друг на друга - это вполне в их духе, так повелось еще со времен их идейного предшественника, студента-недоучки Николая Рысакова. Но и имена стукачей, следаков и прочей швали эпохи с_ралиноидов, которая уничтожила много цвета нации (хотя и не только его она уничтожала, кое-кого и за дело), тоже надо давно обнародовать и вывесить в публичный доступ. Тем более, что их усатый кумир всегда был за то, чтобы страна своих героев знала в лицо.
Есть один знакомый по работе, вечно всем недоволен, любит поныть, взгляды о-очень либеральные. Потом пояснили, что он известный педик. Это не он ли здесь с утра до вечера долбит под разными никами?
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предлагают открыть Центр Сталина в России
РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин и Сергей Обухов предлагают руководству страны вслед за Центром первого президента России Бориса Ельцина открыть Центр Иосифа Сталина.
Президентский центр Бориса Ельцина открылся 25 ноября в Екатеринбурге.
Коммунисты считают, что не меньшего финансирования достоин проект открытия Сталин-центра в России. По их мнению, это получит одобрение миллионов граждан.
"В целях последовательной реализации идей национального примирения, просим вас рассмотреть вопрос об открытии Центра И.В.Сталина как отражения сложной, противоречивой, но, тем не менее, героической эпохи в истории нашей страны, кульминацией которой стала Победа Советской России в Великой Отечественной войне под руководством верховного главнокомандующего ВС СССР генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина", — говорится в депутатском запросе.
...ага, прям товарищ Сталин виноват, что вокруг нас подобная людская плесень водится (что тогда,что сейчас):
http://fishki.net/1757786-znaete-li-vy-vashih-sosedej-tak-kak-oni-znajut-vas--roskomnadzor-otkazalsja-priznavat-vragami-naroda.html
Гитлер уничтожал чужие народы, Сталин уничтожал свой народ. И оба были убийцами.
Удивительно, как много на амике недоумков, которым нравится, когда у власти деспот, проливающий реки крови. Им, видимо, кажется, что прийди подобный Сталину к власти, их не тронут. Наивные недоумки.
А по по различным оценкам всяких солженицыных и в ГУЛАГах от 10 до 150 млн
народу загубил.
население всего СССР в 1953 году составляло 188 миллионов человек
- гость - 22 декабря 2015 г.
08:55
А по по различным оценкам всяких солженицыных и в ГУЛАГах от 10 до 150 млн
народу загубил.
население всего СССР в 1953 году составляло 188 миллионов человек
а в 37 было на 150 млн больше )
Мы все привыкли к образу Сталина с советских плакатов, где он изображался почти что Аполлоном. На самом же деле Сталин выглядел как низколобый шимпанзе, каковым низколобым шимпанзе на самом деле и являлся.
О! )) Мосье ЗябОн появился ))) бонжур тогда ))
а по теме, да, ёся - упырь. Таких как ёся закалывать до овоща нужно.
21.12.2015 12:34
- гость -
Говоришь ему - у тебя семью раззорили, прадеда посадили ни за что, голод был.
Поражаюсь"веским" доводам тех, кто по телеку посмотрел передачу Сванидзе (кстати, родственник Сталина) и начинают рассуждать о том, какой плохой Сталин. Что сажали низа что, что статья о трех колосках и врагах народа была, заградотряды. И невдомек сему разоблачителю, что ему в ухи всякое г... вливают, состряпанное на коленке. Как Хрущ начал поливать, так и продолжают современные. Сии статьи и в современном кодексе есть, только законности при Сталине гораздо больше было
Ню,ню... Даже мёртвого кусаете шваль либеральная... Рыльце в пушку?
Нужно потребовать от думы чтобы они приняли закон о защите Исторической чести. Ну или как он там еще называться может. Суть закона: можно критиковать кого угодно из прошлого, но нельзя говорить на них заведомое вранье. К примеру, сказал публично, что Сталин "убил 40 миллионов", ожидай предъяву от любого гражданина с требованием доказать именно это количество! Если наврал - на нары за клевету. Другими словами - обсуждай, если хочешь, правду искать нужно, непременно нужно, но если наврал - берегись! Оклеветал официальных Героев (например героев Советского Союза) - получай отягчающие последствия. Думаю, про Панфиловцеви про Зою Космодемьянскую тогда всякие гадости не писали бы.
О! )) Мосье ЗябОн появился ))) бонжур тогда ))
++++++++++++++
В прошлом Берти,в прошлом годЕ-смотрим дату.
Актуально :
- Я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это кто и как будет считать голоса.
- Одним страхом нельзя удержать власть. Ложь оказалась не менее необходимой.
- Может быть, так и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто опускались в могилу.
- Демократия не есть нечто данное для всех времен и условий, ибо бывают моменты, когда нет возможности и смысла проводить ее.
http://aphorism-citation.ru/index/0-518
Filin
зарегистрированный
21 декабря 2016 г.
13:36
почему хрущ поливал а остальные поддакивали или молча соглашались? потому что у хруща и у всех остальных руки также по локоть были. Там либо всем у одной стенки вставать либо все на папаню народов валить.
Бертя, ты на дату новости и комментов посмотри
Эх, Сталина на вас, любителей Сталина нет... чтоб построил вас ровными колоннами и с песней отправил на коммунистическую стройку железной дороги Салехард - Анадырь.
21.12.2016 13:58
Массаж мозга
Да и пошли бы. По просеке, которую ты с корешами бы уже выпилил, под надзором лагерных собак)))
«После смерти на мою могилу нанесут много мусора. Но ветер истории развеет его».
"Сталин не ушел в прошлое — он растворился в будущем!" Шарль де Голль.
CALIBR 21 декабря 2015 г.
14:20
Потомки шариковых ... слились в едином экстазе ностальгии по Кобе.
ты это, творческого интелигента, кабачного лабуха на балалайке не замай
Один тот факт, что он принял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием, делает
его просто недосягаемым лидером всех времён и народов... При нём были
регулярными снижения цен на всё и вся, чем не может похвастаться тот, кто с
вёслами... Все же современные мировые лидеры, вместе с нашим рабом, –
тривиальные исторические потешники-затейники, трибунные кривляки, уводящие
человечество от решения насущных проблем...
Источник: © ИА "Амител"
14:01, там , в тундре, рубить нечего, дурачок а "лагерные собаки" - это твои родственники?
" Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление." (с)
"Мы хотим иметь государственный аппарат, как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди этого госаппарата хотят превратить его в статью кормления. И.В. Сталин
21.12.2016 14:09
Массаж мозга
Значит рубил бы до тундры. па по тундре телеги с щебнем катал.
А собаки это твои дети.
" Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу. Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже." (с)
" Не может быть у рабочих веры в вождей там, где вожди прогнили в дипломатической игре, где слово не подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а делают другое. " (с)
Сталин:
"В Думе господствует либеральная буржуазия, а эта буржуазия вступает в союз с правительством и порывает с рабочими и крестьянами. Отсюда — слабость Думы."
Давайте оперировать объективными данными. Если посмотреть на половозрастные пирамиды 1980, 1990, 2005 года, то на них можно увидеть не только периоды социальных катастроф, но и их глубину. Три самых мощных катастрофы по глубине - ВОВ, гражданская война, реформы 90-х. При этом последние являются лидером по ширине, то есть продолжительности. Голод начала 30-х только на четвёртом месте.
Прям не Сталин, а Петросян какой-то...
Петросян завтра петросянить будет.
Петросян завтрашнее выступление перенес на пятницу.
При этом пирамида по США образца 1980 года, также имеет провал датируемый началом тридцатых. То есть имели место и иные не связанные с конкретной личностью явления в частности климатические. Кстати Вторая мировая у них практически незаметна.
Пресс-конференцию Путина тоже перенесли на пятницу, завтра президент будет на похоронах посла. Только не нужно язвительных комментариев,неуместны они сейчас.
в США не было Сталина, а имеет 25% мирового ВВП.
"в годы первой пятилетки каждые 29 часов в строй вводилось новое предприятие. Вторая пятилетка «укладывалась» в 10 часов. Позже темпы индустриализации ещё увеличились. В третьей пятилетке, которую не удалось завершить из-за начавшейся войны, уже каждые 7 часов страна получала новое предприятие."
-----------------
Что бы ни говорил про Сталина, а результаты у него были.
А 60 человек, погибших в Иркутске - не помеха... это просто статистика.
Что бы ни говорилИ про Сталина, а результаты у него были.
- гость - 21 декабря 2016 г.
15:12
Что бы ни говорилИ про Сталина, а результаты у него были.
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Так оно и у Чикатило были результаты.
- гость - 21 декабря 2016 г.
15:49
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А сколько твой Чикатило заводов построил? Ну у тебя логика!
13-47Казимир, это 2015 ))
У Сталина, безусловно, результаты были. Но методы достижения этих результатов были не "совсем гуманные"
Тема интересная, как и весь отрезок 1923-1953
- гость - 21 декабря 2016 г.
16:01
А сколько твой Чикатило заводов построил? Ну у тебя логика!
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Чикотило домик построил. А так как масштабы убийств у них разные, то и масштабы строительства тоже. Всё логично.
идёт Гражданская Война( если кто этого ещё не заметил). Флагов Всего Два Красный и Капиталистический триколор...Выбор невелик...Кто не смотрел- посмотрите вчерашнего Соловьева.. Что ещё не понятно?... Либо Красный Флаг либо Пи-дец!!!....
137 лет назад, 21 декабря 1879 года, родился Иосиф Виссарионович Сталин – величайший советский государственный и партийный деятель, революционер-большевик, выдающийся теоретик марксизма-ленинизма, ученик и соратник В.И. Ленина, продолжатель его великого дела, руководитель первого в мире социалистического государства – СССР, генералиссимус, творец победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Вехи его биографии - это этапы становления и развития СССР: форсированная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, построение социалистического общества. Под руководством Сталина наша страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву.
Никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть светлый и величественный образ И.В. Сталина из истории и народной памяти. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах трудящихся и коммунистов, а его жизнь и деятельность — вдохновлять на борьбу новые поколения борцов за Советскую власть и социализм.
Дело всей его жизни — борьба за освобождение трудящихся и победу коммунизма — будет продолжено и обязательно победит!
Слава великому Сталину!
-гость- 16:13
вы забыли еще Пол Пота упомянуть, он тоже трудящихся освобождал.
- гость - 21 декабря 2016 г.
16:06
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Если Сталин убивал, то по острой необходимости. Президент Филиппин убивает наркодиллеров, население поддерживает.
Выдающийся человек,титаническими усилиями которого была создана великая Держава-СССР.Патриарх Московский и Всея Руси Алексий(Симанский) называл его "Богоданным Верховным Вождем"
На Сталина свалили и грехи большевиков с их раскулачиванием, коллективизацией,
грехи Ежовской НКВД, а потом еще и Хрущев постарался обгадить, позднее либералы обвиняли его в слишком больших жервах на ВОВ и желании завоевать всю европу...
Но, ОН страну вывел на самую высокую производительность труда, ВОВ преодолели вместе с голодом и разрухой, построил тяжелую промышленность, в космос полетели, ядерное оружие сделали. А каким был народ - честным, добрым, принципиальным, молодежь воспитывали в труде и патриотизме.
Сталин в прошлом и будущем (А. Фурсов, В. Катасонов, В.Бушин). Золотой фонд ДеньТВ
138 лет со дня рождения Иосифа Сталина. Андрей Фурсов, Святослав Рыбас, Валентин Катасонов, Андрей Фефелов и Владимир Бушин о значении Сталина для русской истории.
#ДеньТВ #Сталин #Фурсов #Катасонов #история #будущее #Россия #СССР #большойстиль #держава #империя #Бушин #Проханов #Фефелов #Рыбас
https://www.youtube.com/watch?v=8itUbmcXTNI
Академик РАН Сергей Глазьев: За 25 лет построен "блатной" капитализм
А почему получилось. потому что знал цену справедливости. Если закрывать глаза на воровство и беззаконие, то страна обязательно развалится и никакими супер проверяльщиками по 10 проверяющих на 1 работающего проблему коррупции не решить.
2016 год не стал таким фатальным для российской экономики, как предполагалось ранее. Так, бюджетная система до сих пор держится, хоть и пребывает в предсмертном состоянии, зарплаты бюджетникам и пенсии по старости платятся, а нефть упала всего лишь на 10$ (речь идет о марке URALS упавшей в среднегодовом выражении с 51$ в 2015 до 42$ в 2016). Однако всё это не отменяет того факта, что экономика “сырьевой сверхдержавы” пребывает в системном, и, пожалуй, последнем кризисе за свою историю.
Так, по официальным данным спад составил всего 0,5%, однако если не брать в расчет манипуляции Росстата с дефлятором, то окажется, что падение никак не меньше 2-3%. Результат, конечно, меньше чем неофициальный спад в 2015 году на 12%, однако отсутствие роста говорит о том, что ни одна из причин кризиса не была решена и ничто не мешает снова упасть в пропасть при ухудшении внешней конъюнктуры. Правительство и Центробанк при этом заявляют о невиданных успехах в деле борьбы с инфляцией, главным фетишем всей финансово-экономической политики современной капиталистической России.
Так, видимо инфляция в стране не превысит 6%, что является рекордным показателем для последнего десятилетия. Однако, отдельно стоит сказать о методах, благодаря которым был достигнут такой результат: завышенные ставки, денежный голод и главное – сокращение потребления населением страны.
Показательна в этом отношении цитата главы ЦБ Набиуллиной, заявившей что «быстрая смена модели поведения населения со сберегательной на потребительскую может усилить инфляционное давление». Таким образом глава Центробанка по сути призывает россиян меньше кушать в угоду целевым показателям, не правда ли слишком странно выглядит на фоне и без того нищенского положения большей части населения?
Буквально на днях, ФедРезерв (ФРС) США объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов, чем подтвердил свой курс на повышение процентных ставок, взятый в декабре прошлого года. Данный показатель является одним из ключевых для всей мировой капиталистической экономики и от него напрямую зависит стоимость доллара, а так как стоимость нефти измеряется именно в долларах, то, следовательно, и цена на неё упадёт в долларовом выражении. Помимо этого, чем выше ставка, тем менее выгодными являются вложения в периферийные экономики, а это означает новую волну бегства капиталов из стран периферии в страны капиталистического центра и ухудшение состояния периферийных экономик (к которой относится и РФ).
Таким образом, следующий 2017 год не несёт капиталистической России ничего положительного, вероятно, что экономический спад будет усиливаться, и его степень будет зависеть в первую очередь от внешних факторов, на которые РФ не в силах повлиять. Взятый олигархатом курс на сохранение статуса quo, лишь приближает неизбежный коллапс экономики и отсутствие каких-либо телодвижений руководства говорит о том, что власть не видит выхода из сложившейся ситуации.
Агония федерального бюджета: чтоб избежать разоблачения либеральных сказок о высоком дефиците, в декабре его придется нарастить в 7,7 раза!
Дефицит бюджета в октябре составил аж 5,5 млрд.руб. - 0,1% ВВП! Даже после его роста в ноябре до 3,9% ВВП за первые 11 месяцев года дефицит достиг лишь 2,4% ВВП - при заложенных в бюджет 3,7% ВВП. Важно, что поступления от приватизации (в октябре "Башнефть", в декабре будет "Роснефть" не учитываются в доходах и потому не снижают дефицит. Чтобы хотя бы достигнуть запланированного уровня годового дефицита в 3 трлн.руб., за один лишь декабрь он должен быть увеличен на 1.246 трлн.руб. и превысить среднемесячный дефицит января-ноября (162,5 млрд.руб.) аж в 7,7 раза! Конечно, Минфин славится неравномерностью исполнения бюджета и может даже превысить требуемое увеличение дефицита, - особенно чтобы не дать разоблачить заявления о проблемах федерального бюджета и "нехватке денег" в нем. О последней свидетельствуют бюджетные резервы: на 1 декабря они составили 7,9 трлн.руб.. Благополучие федерального бюджета изо всех сил скрывается либеральным кланом потому, что достигнуто за счет массового обнищания россиян, принципиального отказа от развития и искусственного погружения регионов в чудовищный бюджетный кризис, оборачивающийся уничтожением социальной сферы как среды обитания человека. И огромные, лежащие без движения и медленно, но неумолимо расточаемые бюджетные резервы, которые могли бы преобразить нашу страну, обеспечить ее развитие и вернуться в бюджет сторицей, представляются прямым доказательством того, что несчастья и беды десятков миллионов россиян вызваны не объективными обстоятельствами, а прямой и явной волей российских либералов, находящихся во власти.
21.12.2016 16:31
- гость -
как всё плохо то. А что предлагаешь?
или так просто решил всем в душу нагадить, думаешь народ не понимает что ситуация тяжелая?
День ельцинской Конституции в России почти никто не заметил
День Конституции России - 12 декабря - прошел, почти не замеченный ни государством, ни обществом. И это при том, что 5 декабря - день сталинской Конституции аж 1936 года, - если и не отмечался, то, во всяком случае, довольно часто поминался. Похоже, власть сама стыдится того, до какой степени нагло и цинично она игнорирует свой Основной закон. Недовольные вопиющей неработоспособностью и антидемократизмом, фактическим неисполнением ст.31 (о праве граждан свободно собираться для выражения своего мнения) и положения о социальном характере государства невероятным образом забывают о массовом и систематическом нарушении главного, основополагающего права человека - права на жизнь. Ведь наличие в России 18,8 млн. граждан с доходом ниже прожиточного минимума означает (просто из смысла термина), что все эти люди не живут, а медленно умирают, и права на жизнь у них нет.
Не случайно полемика Н.С.Михалкова с вдовой Ельцина по поводу помпезного и сверхдорогого (только федеральному бюджету он обошелся в 5 млрд.руб., 2 млрд,руб. центр получил в кредит от Свердловской области, - а были еще и частные пожертвования, которые могли пойти, например, на спасение жизней больных детей) Ельцин-центра в Екатеринбурге, выглядящего откровенным глумлением над миллионами жертв либеральных реформ (чтобы не сказать "либерального геноцида" и используемого, насколько можно судить, для политического развращения молодежи и воспитания ее в духе ненависти к своему народу и своей Родине, вызвала значительно больший общественный отклик.
ЛЮДИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕВРАТИТЬ "ЕЛЬЦИН ЦЕНТР" В "СТАЛИН-ЦЕНТР" ИЛИ В МУЗЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИБЕРАЛОВ
Я провел в соцсетях опрос: что с ним сделать после того, как российское общество станет нормальным, после того, как мы будем считать преступников преступниками, бандитов - бандитами? И консенсус, что вор должен сидеть, продлим? Что вор должен сидеть не в правительстве, а все-таки в тюрьме. Действительно, процентов пять согласилось, что у нас Борис Николаевич был президентом, каким-никаким, а все-таки первым президентом. Поэтому его, как в Америке библиотека любого президента есть, даже самого неудачливого, поэтому нужно этот центр сделать как память. Но абсолютное большинство сошлось на том, там был большой выбор, было популярно предложение переоборудовать «Ельцин Центр» в «Сталин Центр». Посмотрите, в каких домах мы живем, в чьих домах, кто спланировал наши города второй раз после Екатерины Великой, между прочим. Кто построил заводы, которые либералы до сих пор за четверть века национального предательства уничтожить не смогли. И так далее. Или, по крайней мере, спроектировал. Кто науку создал, при ком, извините, людей научили читать и писать. Потому что в благословенной богом России большинство крестьян было неграмотным, что бы там ни говорили.
В III квартале число нищих в России выросло на 900 тыс.чел. - до 18,8 млн.чел..
В III квартале 2016 года численность граждан России с доходом ниже прожиточного минимума (официальная пропаганда обычно именует их бедными, хотя на деле они являются нищими) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 17,9 до 18,8 млн.чел., или с 12,4 до 12,8% населения страны. Конституция официально гарантирует нам право на жизнь, но правительство последовательно игнорирует это право, не гарантируя нам его экономического выражения - прожиточного минимума. Цена вопроса - около 800 млрд.руб. в год, основная часть которых вернется в бюджет в виде налогов. Это вполне посильная сумма: неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета на 1 ноября составляют 7,6 трлн.руб.. Но правительство не хочет гарантировать наше право на жизнь: 12,8% россиян, по сути дела, не живут, а медленно умирают, - и их численность выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Личность Иосифа Виссарионовича Сталина еще долго будет вызывать споры и противоположные оценки. Нет полной внутренней ясности в отношении к Сталину . Единственное, что бесспорно - с теченем времени ясней становится масштаб этой личности. Он огромен. Сталин по-прежнему незримо пронизывает все окружающее нас пространство. Понять Сталина и его эпоху сегодня для нас значит и понять себя.
По данным ФНПР, в 1991-2001 годах в стране преждевременно умерло около 11 млн человек, - опять-таки, преимущественно мужчины активного возраста. -Это при Ельцине. Сталин отдыхает.
вот читаю я наших сталинистов и думаю, а как же другие то страны без сталиных выжили и экономику построили без гулагов и массовых репрессий, а? или судьба у нас такая была - за каждый завод или другую коммунистическую стройку по несколько тысяч людей угробить? другие то как без этого справлялись?
Еще раз запощу свое мнение которое озвучивал неоднократно:
Сколько развелось Сколько развелось поклонников джугашвилли последнее время. Ну неужели у вас в головах не помещается простая истина: молится на Сталина так же глупо, как ненавидеть его. Сталин крайне неоднозначный персонаж. Одни идиоты придумали бред про 100500 мильенов замучанных, другие, с пеной у рта, доказывают что страдали только "враги народа". Правда как всегда посередине. Сталин был одержим ВЕЛИКОЙ мечтой построения ВЕЛИКОЙ и СПРАВЕДЛИВОЙ(как он это понимал)ИМПЕРИИ, что безусловно заслуживает восхищения. И общую стратегию развития страны видел правильно. Но, не был он при этом безгрешным самым "человечным вождем и гениальным полководцем". Плевать ему было на жизни людей. На его руках ох как много крови крестьян погибших от коллективизации, голода и раскулачивания, "классовых врагов" которым просто не повезло родиться не там, да и просто попавших под замес за компанию. Был он и полной военной бездарностью, что тоже много крови стране стоило, но, слава богу, в конце концов, понял это сам. Не тревожте лучше его кости.
Нынешние власти не только заводы не строят, но и старые не смогли сохранить.
А других, писец из ганы, не испытывали с завидной регулярностью на прочность, с прицелом на полное уничтожение. Мои предки, сосланные на прииск, понятно, любви к нему не испытывали, но уважали и отдавали должное. Откуда же вы беретесь, такие яростные антисталинисты?
Амик! Какие же вы молодцы, что "осмелились" это опубликовать. Действительно – осмелились на фоне всех либерастных рефлексий. Абсолютно правильно делаете, что стараетесь отражать пристрастия самых разных категорий людей. А не дудеть в одну общую дуду, как это делают иные "титаны мысли".
РЕПОСТ 2-хлетнего сабжа! Фу!
Да! Совсем плохо видать.
Раз двухлетнюю новость вместе с комертариями сюда ставят...
Прикрылись бы уже и не мучились.((
А что были новые шутки? Не поделитесь?
ек 21 декабря 2015 г.
13:22
Считал и считаю Джугашвили упырем. ------------Ваше право, а кто по Вашему Чубайс, как насчет 30.000.0000 не вписавшихся в рынок?
Многие из ранешных зачарованных наверно уже прибрались?Бося,деду-АУ-где вы сболтаные?
Сталин-упырь,репрессии и прочее.Ужас! Если применять даже нынешнее УК,как положено,то лет через 20-30 тоже начнут кричать о репрессиях,жертвах,произволе.
Очередное накручивание рейтинга ресурса старыми комментариями.
А потом пишут, что у нас тысячи посетителей в день.
Особенно отчаянно этот товарищ шутил в 37-38 гг.
Не повторяется ли сегодня тоже, что в феврале 1917 года? Та же самая анархия и без предел, беззаконие во внутри политической жизни России? Коренных народов обложили поборами и данью.Если в период монгольского иго сам русский князь Иван Калита собирал дань с жителей Руси, то сегодня дань с Россиян собирает представитель "богоизбранных " Роттенберг.
ВЦИОМ: россияне готовы к новому "раскулачиванию"
Россияне поддерживают идею национализации имущества олигархов. С таким заявлением выступил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его слова передает РИА Новости.
«Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом», — заявил Федоров.
По словам социолога, олигархов россияне характеризуют как людей, «захапавших себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью».
По данным «Левада-центра» от февраля 2017 г., около половины россиян относятся с восхищением, уважением и симпатией к генсеку ЦК ВКП(б) Иосифу Сталину.
Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет.
Дело — в метафизике Сталина, в общих установках в отношении бытия нашего народа на вселенском уровне.
Время и потрясения последних десятилетий стряхнули с этих установок и шелуху конъюнктурных мелочей, и горечь трагических столкновений на перекрестках исторических выборов. Осталась именно метафизика — «разговор с Богом» о том, куда мы шли со Сталиным во главе, как намеревались жить в своей «отдельно взятой стране», с человечеством, с потомками, в чем ошиблись и что сохранили. Этот разговор и разделил нас, но избежать этого уже было нельзя. Перестройка вскрыла наши уже зажившие раны, сломала наши кости, уже было срощенные. Стон сотен миллионов живых людей и вызвал Призрак Сталина из могилы. Теперь мы ему задаем вопросы, и он нам без слов отвечает.
Потому и суетятся все эти сванидзе с познерами и ерофеевы с искариотами. Не вышло у них! Не смогли они принизить и вульгаризировать феномен «Сталин». Телевидение недаром держится за тему Сталина, непрерывно поминает его прямо или косвенно, часто без видимой связи с непосредственной темой сообщения, между строк. Нанятое власть и деньги имущими, это телевидение источает ненависть к Сталину — и в то же время пресмыкается перед ним. Можно сказать, вся нынешняя антисоветская духовность жива призраком Сталина, она питается его эманациями.
21.12.2015 12:03
Джазатор
старожил
Упырь.
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Иосиф давил таких вышеприведенных упырей, как клопов, поэтому СССР и выстоял против Антанты, фашистской когорты Германии, Италии, Японии, Болгарии, Румынии.
Особенно много полегло под Москвой в 1941. Может, опротестуют отдельные упыри и приказ Ставки Верховного "Ни шагу назад" только потому, что его подписал Сталин?
И пулеметы НКВД за наступающими порядками бойцов?
5.03.2017 11:05
- гость -
Дурачок, зря старался!
Это ветка обсуждений за 2015 год
альтернатива одна или социализм, или рабовладельческий строй.
Особенно стараются гадить Сталина крымские предатели пособники Гитлера и чеченские кадырчики, которые положили тысячи русских и советских людей.
Разбавь кашу в своей голове, всё собрал.
Сталин как идеальный барометр: чем хуже жизнь, тем выше его рейтинг.
Глава «Левада-центра» профессор Лев Гудков в недавнем интервью «Радио Свобода» сообщил, что рейтинг Сталина в России стал выше рейтинга Путина и достиг 58%. Причем популярность советского вождя активно растет среди молодежи.
Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, что Сталин не останется в истории, сказал Гудков. А если и останется, то только в работах профессиональных историков и в самом негативном смысле. Однако же сегодня Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран.
На ТВ России уже прошло несколько ток-шоу, участники которых пытались как-то объяснить этот феномен общественного мнения. Но единого мнения на этот счет нет ни у наших политиков, ни историков, ни общественных деятелей. Кроме разве одного: русский народ мол не готов к демократии, потому что является рабским по своей натуре и соскучился по плетке.
Но у меня это объяснение есть. Сталин стал олицетворением государственной справедливости для трудового народа страны, попытавшейся построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить, чем была советская власть для каждого гражданина СССР, имевшего такие социальные блага, которые гражданам нынешней России и не снятся. Вот они:1. Право на шести-восьмичасовой рабочий день. Впервые в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации без согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу. Выпускники профтехучилищ имели право на трудоустройство с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное или за копеечные цены пользование детяслями, детсадами, пионерлагерями.
6. Право на бесплатное жилье, образование, больничное и санаторно-курортное лечение.
Кроме того женщины имели право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места, на бесплатную молочную кухню и т.д.
Ни в одной стране мира такого не было. Кой-какие социальные блага в капстранах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием советского государства.
Имея за спиной такие мощные социальные завоевания, советский человек гордился своей страной, зная, что она обладает огромными достижениями в своем развитии, а именно:
1. Мы без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
2. По всем экономическим показателям мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. При том, что по России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированный в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое.
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального образования, наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей других страны.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
И это все Сталин, а не кто-либо другой. Потому что именно он сумел зажечь в душе народа такой творческий реактор, который еще почти 40 лет после его смерти питал страну, постепенно остывая. И когда остыл вконец – или был загашен руками неблагодарных эгоистов – и страна загнулась. И вот тогда по нашим спинам заплясала настоящая плеть нищеты, классовой дискриминации и низкопоклонства перед богачами. Никакой, даже самого худшего пошиба советский партком или профком не изгалялся так над простым человеком, как изгаляется сейчас над ним работодатель, продажный правоохранитель или врач.
Вот русский народ и не забывает о Сталине – несмотря на все усилия буржуазной власти затоптать и замазать грязью память об этом выдающемся деятеле человечества. И чем хуже жизнь в стране, тем выше его рейтинг и горше раскаяние за то, как мы когда-то купились на сказки о капиталистическом халявном рае. А в итоге продули свое земное, трудовое состояние, где были радости и огорчения – но не было той безысходности, от которой сейчас вырос в разы против советского процент наркоманов и самоубийц.
И не тоска по плетке тянет сегодня к Сталину, при котором яркой россыпью заблистали на весь мир наши ученые, авиаконструкторы, композиторы, писатели, военачальники и дипломаты. А желание вернуться к человеческой жизни, выйти из рабского состояния и из-под плети одичавших вконец клептократов и предателей, про которых так и говорят в народе: «Сталина на вас нет!»
По данным социологов, официальная инфляция в январе 2016 года занижена более чем в пять раз!
По данным РОМИР, реальный рост цен, с которым сталкиваются россияне, в январе 2017 года превысил официальный уровень более чем впятеро, составив 3,21% против 0,62% официальной инфляции. В январе 2016 года реальный рост цен превышал официальную инфляцию втрое, а в январе 2015 года - втрое. В 2015 году реальный рост цен на совершенные россиянами покупки, рассчитанный РОМИР, составил 11,0% при официальной инфляции 12,9% (причина этого заключалась в том, что россияне в массовом порядке перешли на новую модель потребления, начав покупать возможно более дешевые товары). В 2016 году рост реальных цен, по данным РОМИР, достиг 7.1%, что превысило официальную инфляцию (5,4%) почти на треть. Увеличивающийся отрыв данных социологов от официальной статистики, похоже, - признак ее деградации: вероятно, она перестает быть даже кривым зеркалом, позволяющим хоть как-то судить о состоянии российской экономики.
5 марта - день смерти Сталина. Но эта дата символизирует не столько прошлое, сколько будущее. Фигура Сталина олицетворяет то, чего люди не находят в повседневной жизни. Он не конвертировал власть в яхты, замки, поместья. Выступал за нормальную жизнь большинства, а не за роскошь кучки избранных.
Сегодня Сталин - символ грядущего освобождения от элитного гнилья и его обслуги. И поможет в этом не задушевное пение псалмов вкупе с лекциями о любви и дружбе, а сталинский пример.
Упырь правит бал. Деревни скоро все вымрут, останутся лишь те что в пригороде
Никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть светлый и величественный образ И.В. Сталина из истории и народной памяти. Сегодня перед памятью Великого вождя мы клянёмся: дело всей жизни Сталина — борьба за освобождение трудящихся и победу коммунизма — будет продолжено и обязательно восторжествует, а его бессмертное имя навсегда будет жить в сердцах трудящихся и коммунистов, всех продолжателей дела Ленина и Сталина. Победа будет за нами!
Вечная память товарищу Сталину!
Вот такой фигуры как он и не хватает сейчас у руля нашей страны.
Что он после смерти оставил? Две пары ботинок,два кителя, машину и дачу которые кстати числились государственными. Ещё вроде несколько трубок.
А на сегодняшних посмотришь, и аж кулаки сжимаются.
Я сегодня подниму бокал памяти за Великого Человека.
Который принял нашу страну с мотыгой, а оставил с ядерной бомбой, электричеством и Великой Победой.
Делягин - России нужен Сталин и он скоро вернется.
https://youtu.be/YR7srcPpHfY
«Коммунисты России» предложили Федеральной службе охраны (ФСО) и Министерству культуры России рассмотреть возможность создания Сталин-центра на базе «ближней дачи» Иосифа Сталина в Кунцево. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает РИА Новости.
Руководство партии направило соответствующее письмо в адрес директора ФСО Дмитрия Кочнева. Документ имеется в распоряжении агентства.
«Мы имеем полное право курировать создание "Сталин-центра" в Кунцево. Здесь Сталин жил долгое время, принимал посетителей, здесь принимались важнейшие для истории страны решения», — процитировал агентству обращение председатель центрального комитета партии Максим Сурайкин.
Ельцын центр закрыть,а на его основе создать музей Сталина!
Аллилуя! У рубанка бюст Сталина замироточил.
В Эрефии на протяжении 25 лет провал следует за провалом. И ухудшается жизнь народа. Все это резко контрастирует с периодом СССР до 1985 года, до Катастройки. Когда успех следовал за успехом. А материальное положение народа непрерывно росло. Поэтому для сегодняшней власти, для Кремля крайне важно опорочить СССР. Весь период. А самое главное опорочить Сталина. Как вершину развития СССР. Как символ главных достижений и побед. Поэтому махровый антисталинизм прет у представителей власти из всех щелей. Они даже неспособны понять. Как впрочем и плебс. Что любой антисоветчик - это априори русофоб или глупец, или подлец. А антисталинизм - это первый признак антисоветизма.
как бы ни ругали наше прошлое- сталинка- квартира, хрущёвка- и то квартира!
а "путинка"......
Когда вождь нардов Богу душу отдавал, встрепенулася даже природа, весь народ рыдал.