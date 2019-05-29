Зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила оплачивать близким родственникам опекунство оставшихся без родителей детей, сообщает "Парламентская газета".
В настоящее время бабушки, дедушки, тети и дяди, двоюродные братья и сестры могут брать оставшихся без родителей детей только под безвозмездную опеку.
В то же самое время с совершенно чужими им гражданами заключаются соответствующие контракты, и они получают за опекунство материальную поддержку.
По словам Мизулиной, для государства должно быть в приоритете сохранить ребенка в кругу близких ему людей, а не передавать чужим.
Она выразила уверенность, что подобные выплаты могли бы стать хорошим подспорьем для близких людей, пожелавших уделить больше времени воспитанию сироты.
Комментарии
Мизулиной в убеждение нужно было привести классические примеры из литературы: Джейн Эйр и миссис Рид, Гарри Поттер и тетя Петуния, Золушка и её мачеха.
походу законы то никто не знает, любой может под возмездную опеку взять и родственник тоже