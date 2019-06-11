Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении двух уроженцев Азербайджана, обвиняемых в организации незаконной миграции.
В надзорном ведомстве уточняют, что один из фигурантов является жителем Барнаула, а второй – Московской области.
По информации следствия, мужчины разработали план совершения преступления, согласно которому один из соучастников на территории Барнаула подыскивал иностранных граждан, которым требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории России.
После этого, обвиняемый получал от иностранцев денежные средства, паспорта и посредством почтовых и курьерских организаций отправлял данные паспорта на территорию Московской области второму соучастнику, а часть денежных средств перечислял на банковскую карту, используемую последним.
"Второй соучастник организовал на территории Московской области проставление в национальных паспортах иностранных граждан оттисков поддельных дата-штампов российского контрольно-пропускного пункта "Шереметьево" о пересечении Государственной границы Российской Федерации, изготовление на их имя миграционных карт с внесением в них фиктивных данных о въезде в Российскую Федерацию, а также внесение соответствующих сведений в прикладное программное обеспечение, создав тем самым вид легальности пребывания иностранцев на территории страны", — добавляют в прокуратуре.
Затем национальные паспорта и фиктивные миграционные карты с отметками о пересечении границы РФ переправлялись обратно в Барнаул и передавались их владельцам.
Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ России. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
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