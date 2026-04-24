В большинстве случаев разблокировать карту можно дистанционно — через мобильное приложение банка или звонок на горячую линию

24 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Если вашу карту заблокировали, не спешите сразу идти в банк. Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения "Опоры России", рассказал агентству "Прайм", как быстро снять ограничения с карты.

«В 2026 году банки планируют внедрить новые методы подтверждения личности для снятия блокировок. Вместо традиционного личного визита клиента они будут использовать современные технологии, такие как скоринг через доверенное устройство или биометрические данные. Если банк настаивает на личном присутствии при ошибочной блокировке, это может стать причиной выбора другого финансового учреждения», — отметил он.

При трехкратном неправильном вводе ПИН-кода действительно придется посетить офис банка с паспортом. Однако в случае блокировок из-за мошенничества или подозрительных операций современные финансовые учреждения предлагают использовать биометрическую аутентификацию. Это могут быть звонки с использованием голосового отпечатка, селфи с паспортом или подтверждение через портал "Госуслуги", подчеркнул Елин.

Эксперт советует иметь запасную карту в банке, поддерживающем удаленную верификацию, так как это наиболее эффективный способ защиты от неожиданных блокировок.

Ранее россиянам рекомендовали ограничиться тремя банковскими картами.