Российские ученые "вышли на новый уровень" на пути к невидимости

Физики из Университета ИТМО совместно с зарубежными научными центрами выяснили, каким образом можно заставить наночастицы рассеивать свет не назад и вперед, а в сторону, что должно помочь созданию невидимых материалов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнале Physical Review Letters.
"Мы впервые объединили эффекты Керкера и анти-Керкера и вышли на новый уровень управления светом. Причем проблема была в нехватке физического понимания процесса и сведений о параметрах, придающих объектам такой уникальный оптический отклик. А нам и нашим зарубежным коллегам удалось их описать", — рассказал сотрудник Университета ИТМО Александр Шалин.
По его словам, год назад австралийским коллегам удалось создать трехслойные наночастицы, напоминавшие по структуре луковицу, которые могли рассеивать свет в стороны.
Российские физики задумались, можно ли использовать более просто устроенные наночастицы, но при этом достичь того же эффекта. Ученые просчитали их структуру с помощью уравнений Максвелла и компьютерных моделей. После этого они создали наночастицы, которые могут взаимодействовать с микроволновым излучением, и проследили их поведение при облучении подобными волнами.
Опыты показали, что одиночные наночастицы, миниатюрные кубы из кремния длиной в 250 нанометров и листы из таких структур хорошо рассеивают свет в стороны, практически не отражая его назад и не пропуская вперед.
По мнению ученых, решетку из этих материалов можно сделать невидимой: внешние поля частицы будут подавлять друг друга, а внутреннее поле будет лишь усиливаться. Таким образом, эти решетки можно будет применять в числе прочего для сенсоров, нелинейных устройств и голограмм.
Шалин с коллегами уже провели первые опыты. В ближайшее время результаты экспериментов физиков должны будут опубликовать в крупнейших научных журналах мира.
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