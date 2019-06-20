Вынесен приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко, сообщает РИА Новости.
За нарушение закона об экспорте вооружений суд приговорил его к году тюрьмы. С учетом времени, уже проведенного под стражей, осужденного отпустили на свободу в среду, 19 июня.
Его отвезли в международный аэропорт Солт-Лейк для "самостоятельной депортации в Россию", уточнил источник издания.
Напомним, Тищенко арестовали в США по обвинению в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов.
Инцидент, из-за которого Тищенко предъявили обвинения, произошел в 2011 году. Россиянин занимался разработкой компьютерных игр и хотел понять, как работают F-16.
Он нашел на сайте eBay старые инструкции к истребителю и попытался их купить, однако не смог из-за ограничений платформы.
Ему согласился помочь один из жителей Техаса, который заказал документы на свой адрес и переслал их Тищенко.
По версии следствия, позже россиянин перепродал инструкции покупателям из Японии, Нидерландов, Австралии и других стран.
Также Тищенко интересовался руководствами еще к 26 военным самолетам, в том числе F-16C, A-10, F-35 и F-22. Его задержали в Грузии в июне 2018 года, где дали согласие на выдачу россиянина Вашингтону.
Комментарии