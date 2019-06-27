Местные жители сообщили активистам ОНФ в Алтайском крае о разрушении недавно отремонтированной дороги на улице Севастопольской в Бийске, сообщает пресс-служба организации.
Прибыв на место общественники обнаружили, что обочина асфальта крошится в том месте, где груженые большегрузы съезжают на территорию стройплощадки.
По словам регионального координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Евгении Гущиной, фуры не только разрушают дорогу, но и представляют опасность для местных жителей, так как проезжая часть узкая, а тротуаров практически нет.
В связи с этим представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Бийска с призывом ограничить движение большегрузных автомобилей по улице Севастопольской.
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