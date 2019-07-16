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Алтайские компании отправятся с бизнес-миссией в столицу Приморья

, ИА "Амител"
Для предприятий Алтайского края будут организованы деловые переговоры и посещение компаний потенциальных партнеров

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает предприятия края посетить г. Владивосток с бизнес-миссией в составе делегации Алтайского края с 4 по 7 августа 2019 года.

Бизнес-миссия проводится для продвижения продукции и услуг компаний на территории Приморского края, поиска новых клиентов и партнеров, определения степени заинтересованности в сотрудничестве.

При организации бизнес-миссии Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП оказывает следующее содействие:

–   подбор компаний Приморского края из числа потенциальных покупателей товаров и услуг предприятий Алтайского края;

–   организация двусторонних встреч с компаниями Приморского края;

–   сопровождение встреч (при необходимости) представителем Алтайского фонда МСП.

Обратите внимание:

С 7 по 10 августа 2019 года в г. Суйфэньхэ, КНР, пройдет Седьмая международная выставка приграничной торговли (МВПТ). Управление коммерции г. Суйфэньхэ определило Союз "Приморская торгово-промышленная палата" в качестве генерального оператора делегации предпринимателей Приморского края.

После завершения бизнес-миссии участники делегации Алтайского края могут принять участие в работе выставки и переговорах в формате В2В с китайскими предпринимателями с целью укрепления международного торгово-экономического сотрудничества и поиска потенциальных партнеров.

МВПТ призвана продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал г. Суйфэньхэ и других городов Китая, а также является площадкой для презентации продукции российских компаний и регионов. Целью данного мероприятия является укрепление делового сотрудничества, обеспечение условий для заключения взаимовыгодных договоров, поиск новых рынков сбыта продукции, привлечение инвестиций.

Расходы по проживанию, питанию и аренде выставочных стендов в г. Суйфэньхэ несут организаторы выставки. Для участия в выставке необходимо предоставить информацию о работе на выставочной площади или об участии в переговорах в формате В2В и других деловых мероприятиях, оплатить организационный взнос. 

В бизнес-миссии могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алтайском крае.

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в центре "Мой бизнес" по телефону: 8-800-222-83-22 (доб.1).

Регистрация открыта на мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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