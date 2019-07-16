Всемирно известная швейцарская гостиничная сеть планирует построить в Алтайском крае пятизвездочный отель, сообщают "Вести-Алтай".

Отель расположится на территории игровой зоны "Сибирская монета". Уже подготовлена 3D-модель будущего семиэтажного здания на 150 номеров, разработанная новосибирскими специалистами с учетом данных геологоразведки и инженерных расчетов.

По словам представителя застройщика Александра Прокошина, семиэтажка станет одним из пяти сооружений. Также планируется организовать отдельную игорную зону на 300 автоматов, 50 игровых столов и покерный клуб, площадку для отдыха с фонтанами и водопадами, большую стоянку техники с подземными гаражами и вертолетную площадку.

Сумма инвестиций не называется. Ожидается, что пятизвездочный отель с игорной зоной принесет ежегодные налоговые выплаты региону на сумму около 140 млн рублей и обеспечит работой около 500 местных жителей.