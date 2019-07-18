"Вспученный фонтан" в Камне-на-Оби поручили переделать подрядчикам

Минстрой Алтайского края поручил подрядчикам устранить в Камне-на-Оби все дефекты проведенных накануне строительно-монтажных работ, сообщили ИА "Амител" в ведомстве.

"Специалисты Минстроя побывали с инспекционной поездкой в городе и проверили объекты, которые были благоустроены по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды", — рассказали в министерстве.

В ходе осмотра были выявлены различные дефекты, в том числе на тротуарной плитке и бордюрах на площади.

В частности "гордостью" города стал "вспученный фонтан". Его отремонтировали в 2018 году, а этим летом он вновь нуждается в срочном ремонте. Пленка, которой обклеивали внутреннюю поверхность фонтана, вспучилась и частично всплыла на поверхность воды.

В общей сложности потратили 2 млн рублей на реконструкцию этой территории, включая замену инженерных сооружений, починку скамеек и восстановление плитки после подземных работ.

"Эти повреждения будут устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Кстати, в разрушениях не обошлось и без вины местных вандалов. Но, как бы там ни было, работы на объектах уже начались. Также, подрядчик отремонтирует фонтан. Вопрос находится на контроле Министерства до окончательного решения проблемы", — заверили в ведомстве.