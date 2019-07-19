Руководство стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске уволило ​заведующего ортопедическим отделением Романа Салова после того, как он заявил о нарушениях условий труда, пишет "Тайга.инфо".

Перед увольнением медик получил "несколько выговоров подряд", в том числе за отсутствие трех подписей в журнале техники безопасности, за который в действительности отвечал заведующий.

Салов заявил, что будет оспаривать в суде расторжение его трудового договора. "Меня эта ситуация только разозлила", — добавил он.

Ранее сотрудники клиники записали обращение и рассказали о низких зарплатах и старом оборудовании. В видео говорилось, что некоторая техника была произведена в 1976-1978 годах и уже не подлежит ремонту. В декабре прошлого года одна из четырех стоматологических установок загорелась. Три аппарата периодически дают сбои и бьются током. Работники приносили стулья из дома, потому что рабочие сломаны. В помещениях темно, а зимой еще и холодно.

Салов рассказал, что он, работая на двух должностях, получает 27-28 тысяч рублей в месяц. Медсестра высшей категории, дополнительно подрабатывающая санитаркой, зарабатывает в сумме 15 тысяч. Примечательно, что главврач пригрозила женщине судом за клевету, ведь согласно майским указам президента, зарплаты у местных врачей должны быть около 70 тысяч рублей, а у медперсонала — 35,5 тысяч.

Такая история в России не единична. В апреле врачей уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату. Перед этим региональный Минздрав оперативно опроверг все жалобы врачей — зарплаты большие и медицинских инструментов навалом.