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Поддержка и отзывчивость: в чем секрет развития компании нового для региона стандарта

, ИА "Амител"
"ЛокоТех Эксперт" год спустя – сотрудники первого ОЦО Барнаула рассказали, на каких ценностях взращивается коллектив

Прошлым летом в Барнауле появилось предприятие нового для города формата – общий центр обслуживания (ОЦО) "ЛокоТех Эксперт". Группа "ЛокоТех" – крупный российский холдинг в области железнодорожного машиностроения – выбрала столицу Алтайского края для создания своего подразделения по централизованному ведению бухгалтерского и налогового учета, подготовки и сдачи отчетности своих предприятий. За год работы коллектив ОЦО вырос с 30 до более 350 сотрудников, переехал из временного офиса в собственное здание и даже обзавелся своими традициями. Мы поговорили с одними из первых сотрудников "ЛокоТех Эксперт", которые год назад поверили в перспективы молодой компании, и спросили, не жалеют ли они о сделанном выборе и за что сегодня ценят своего работодателя?

 

ОЦО не сразу строился, или Как минус превратился в плюс

Кто работал в любой созданной с нуля компании, тот не забудет первые шесть-семь месяцев. В офисе ремонт, часть мебели и техники еще не завезли, каждый день приходят новые сотрудники, которых надо обучить, отношения между отделами еще не налажены, рабочие процессы не выстроены, задержки на работе стали регулярными – и кажется, так будет всегда. Многие на этом этапе сдаются и уходят. Тех же, кто остается, преодоление временных сложностей превращает в сплоченную команду. Так произошло и в "ЛокоТех Эксперт". 

Примечательно, что теперь, отвечая на вопрос о плюсах работы в "ЛокоТех Эксперт", сотрудники сразу называют комфортные условия труда: просторный офис, оборудованный всем необходимым – от современной рабочей техники до комнаты приема пищи с СВЧ и холодильниками, служебный транспорт по трем городским маршрутам и полис ДМС. Задержки на работе ушли в прошлое, появилось время и желание общаться с коллегами не только по рабочим вопросам.

Корпоративная культура – сила традиций

Когда коллектив за год вырастает больше чем в 10 раз, важно объединять людей не только вокруг работы. Праздники и конкурсы для сотрудников и их детей, участие в городских спортивных мероприятиях, сбор новогодних подарков для ребят, находящихся на лечении – теперь это общие традиции "ЛокоТех Эксперт". При этом сотрудники отделов и департаментов начинают создавать и свои собственные.

Елена Саворовская, как руководитель, понимает значимость неформального общения:

"В моей группе 16 человек. Так как все пришли относительно недавно, тимбилдинг необходим. Мы часто собираемся в неформальной обстановке. Одно из недавних мероприятий – День молодежи на базе отдыха, где очень весело и дружно провели время. Сама подготовка очень сближает ребят. Сейчас собираемся уже в дальнюю поездку – в Горный Алтай".

А коллеги Ирины Маненковой перед прошлым праздником 8 Марта вместе сходили в театр и теперь планируют сделать такие выходы регулярными.

ОЦО – территория развития

Молодая компания, как правило, обеспечивает стремительный карьерный рост. "ЛокоТех Эксперт" это подтверждает. Так, Ирина Маненкова и Ольга Цветкова начинали работу в ОЦО с позиции бухгалтеров, теперь обе уже работают старшими бухгалтерами в своих группах.

А Елена Саворовская гордится ростом молодых членов своей команды:

"В моей группе есть сотрудница, которая пришла после института с огромным желанием работать. Она изучила и вникла во все бизнес-процессы предприятия и сегодня уже работает не рядовым бухгалтером, а бухгалтером-экспертом".

Однако главным преимуществом работы в "ЛокоТех Эксперт" наши собеседницы единодушно назвали большие возможности для профессионального развития.

"Компания растет, за год на обслуживание в ОЦО перешли более 90 сервисных локомотивных депо по всей России. Сейчас переходят заводы, работать становится все интереснее", – говорит Елена Саворовская.

"Мало в какой организации можно получить такой объем знаний. Работа здесь помогает раскрыть свой внутренний потенциал", – говорит Ольга Цветкова.

"Особенно молодым специалистам советую идти в "ЛокоТех Эксперт": приобретается огромный опыт в изучении программ, налаживании контактов в коллективе и с бизнес-партнерами, повышается уровень квалификации", – обращается к молодым бухгалтерам Ирина Маненкова.

В настоящее время "ЛокоТех Эксперт" набирает не только штатных сотрудников на открытые вакансии, но и все больше внимания уделяет формированию резерва квалифицированных кадров. Такие преимущества, как официальное трудоустройство, своевременная "белая" зарплата, комфортные условия труда, разнообразное обучение и карьерный рост привлекают амбициозных специалистов, которые даже готовы немного подождать, чтобы присоединиться к команде ОЦО.

Как встречают новичков?

Новым сотрудникам в ОЦО уделяется особое внимание. Каждому выдается план адаптации, в котором руководитель отражает основные этапы вхождения в должность: изучение внутренних документов, знакомство с учетными системами, отработка документов под руководством наставника. На встречах с сотрудниками HR-отдела новые члены команды "ЛокоТех Эксперт" узнают о компании, внутреннем распорядке, корпоративной культуре и ценностях, правилах поведения. Все это помогает быстро и безболезненно влиться в коллектив.

"Других предприятий такого уровня на территории Алтайского края нет, – отмечает Елена Саворовская. – Чтобы быстро освоиться и разобраться в процессах, организованная адаптация и помощь кураторов незаменима".

"Поддержка и отзывчивость" – наверное, таким мог бы быть неформальный девиз коллектива "ЛокоТех Эксперт". Всегда готовые помочь коллеги – еще один плюс ОЦО, о котором упомянул каждый, с кем нам удалось побеседовать. Сформировать такую команду – это, пожалуй, главное, чего может добиться компания за первый год своей работы.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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