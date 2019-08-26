Барнаульский бизнесмен благоустроит сквер королевы Луизы в Зеленоградске

Предприниматель из Барнаула выиграл аукцион на благоустройство сквера в Зеленоградске в Калининградской области, сообщается на Едином портале закупок.

Согласно документам, бизнесмену необходимо будет расширить тротуары до двух и трех метров, установить уличное освещение, скамейки и урны. Кроме того, в сквере должны появиться скульптура "Свиток" и бюст королевы Луизы.

Изначально максимальная цена контракта составляла 4 862 923 руб. Однако в ходе торгов Сергей Михайлин сбил цену до 3 100 359 руб., чем и обеспечил себе победу.

Как сообщают местные СМИ, проект благоустройства сквера разрабатывался для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Напомним, в этом году на благоустройство общественных территорий в Барнауле из федерального, краевого и городского бюджетов выделено порядка 108 млн рублей, из которых 22,5 млн рублей – стоимость работ по скверу на улице Панфиловцев. Там появится первый пешеходный фонтан, который запустят уже осенью 2019 года.