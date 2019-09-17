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Пациент всегда прав? В Барнауле обсудили, как повысить качество медицинской помощи

, ИА "Амител"
Почему пациенты страдают от врачебных ошибок и при чем здесь плохой линолеум в больницах?
Фото: politeka.net

Фото: politeka.net

17 сентября 2019 года впервые отмечают Всемирный день безопасности пациента. Каждый десятый человек, который обращается к врачу, страдает от некачественной медицинской помощи, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Как повысить безопасность медицинского обслуживания и безопасность пациентов, обсудили специалисты профильных организаций края.

Пациент превыше всего

День безопасности пациентов в мае этого года утвердила Всемирная организация здравоохранения. И в этом действительно есть необходимость, рассказал глава алтайского отделения Росздравнадзора Виктор Зайцев. По данным ВОЗ, 1 из 10 обращений в больницу по всему миру заканчивается плохо. Это может быть врачебная ошибка или какой-то другой отрицательный результат. И около половины из всех этих случаев можно было бы предотвратить. При этом примерно 15% расходов на медицину в большинстве стран тратят на устранение этих ошибок.

"Около четырех лет назад Росздравнадзор запустил пилотный проект по усилению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи. За это время география проекта расширилась до 22 регионов и в нем продолжают участвовать 146 медицинских организаций. Наша задача — совершенствование подхода к осуществлению медицинской деятельности, а наш главный принцип — ориентированность на пациента. Думаю, в некоторых вопросах повысить безопасность пациента помогла бы декриминализация. Тогда сотрудники медицинских организаций не боялись бы обсуждать свои ошибки, чтобы они больше не повторялись." — рассказал Зайцев.

Глава местного Росздравнадзора также отметил, что совсем недавно появился значимый документ, который поможет исправить ситуацию. С 16 сентября 2019 года вступил в действие приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности".

При чем здесь чистые руки и хороший пол?

Жизнь любой медицинской организации складывается из мелочей. Замминистра министерства здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая считает, что эти мелочи сказываются на здоровье каждого пациента. Даже качественно сделанный пол в больнице имеет важное значение, поскольку снижает риск травматизма пациентов.

"Очень важна эпидемиологическая безопасность. Чистые руки — прежде всего. На руках медработника и на его спецодежде немало того, что может навредить пациенту. Не стоит забывать и про лекарственную безопасность. Нельзя допускать хаоса на полках процедурного кабинета. Риск перепутать препараты очень высок. Вообще, порядок в больницах должен быть организован на всех уровнях, вплоть до водителей и уборщиков. Каждый должен понимать, что он делает и для чего." — объяснила замминистра.

По ее Белоцкой, ведомство разрабатывает алгоритмы, которые не позволяют допускать ошибки при оказании медпомощи. Сократить количество врачебных ошибок помогает постоянное и непрерывное обучение медперсонала.

Спасение пациента — дело рук самого пациента?

Привычная вертикальная модель "врач-пациент" далеко в прошлом. Сегодня это встречный процесс, рассказал зампредседателя Алтайского регионального отделения Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Андрей Косой. По его словам, можно вложить сколько угодно денег и сил в контроль за медицинскими организациями. Но все это бесполезно, если пациент ведет себя пассивно и не держит обратную связь с доктором.

"Многие врачебные усилия сходят на нет, когда пациент никак не взаимодействует с врачом. Злую шутку с людьми играет легкий доступ к информации. Многие пациенты теперь ищут способы лечения в интернете. Они думают, что справятся без врача и занимаются самолечением." — рассказал Косой.

Он также отметил, что большой проблемой является плохая информированность населения. Люди просто не знают, куда обращаться, если возникают трудности. По его словам, самый действенный способ — позвонить по горячей линии профильного ведомства. Это может быть минздрав, Росздравнадзор, общественная организация по защите прав пациентов, ТФОМС или другие. Специалисты всегда готовы помочь и ответить на любой вопрос.

"Горячая линия" по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения Алтайского края: 8-800-350-3525  (круглосуточно)

"Горячая линия" по вопросам обязательного медицинского страхования: 8-800-775-8565

Центральный аппарат Росздравнадзора: 8-800-500-18-35 (круглосуточно)

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

17.09.2019 20:52
- гость -

Вы то ли издеваетесь, чинуши? Руки мы не моем...Чуть кто из ваших ведомств прихворнет, так начинаются звонки , чтобы по блату пристроили или посмотрели получше.
В очередь!

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