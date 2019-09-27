Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске

Троих военнослужащих осудили за осквернение мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне в Буденновске, сообщает РИА "Новости".

Снимок, на котором двое молодых людей сидят на лавочке у Вечного огня, а один справляет нужду на мемориал, опубликовал в своем Instagram губернатор Ставрополья.

Местные СМИ рассказали, что молодые люди принесли лавочку к Вечному огню, чтобы согреться и подбрасывали в него цветы с мемориала.

"Военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных в Буденновске Ставропольского края, а также бывший военнослужащий приговором Буденновского гарнизонного военного суда осуждены за совершение осквернения надмогильного сооружения. С учетом наличия у них смягчающих обстоятельств, суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы условно", – говорится в сообщении Буденновского гарнизонного суда.

На судебном заседании осужденные свою вину признали. Приговор вступил в законную силу.