Барнаульский район Старого базара начал притягивать крупных ретейлеров

Сеть магазинов DNS закрыла магазин на проспекте Красноармейском в Барнауле. Замдиректора по развитию сети цифровой и бытовой техники в Алтайском крае Иван Никитенко пояснил amic.ru, что ретейлер ждет наплыва покупателей в другой части города – в районе Нового моста, когда заработает Старый базар.

"Мы закрыли магазин в бизнес-центре "Идеал", потому что недавно открыли новый – в районе Старого базара. Он оттянул на себя часть покупателей. Остальных мы перенаправили в магазин торгового центра "Первомайский", – пояснил Иван Никитенко.

Он отметил, что историческая часть города развивается: власть и бизнес вкладывают туда деньги. "Мы полагаем, что после открытия Старого базара поток покупателей существенно вырастет", – продолжает Никитенко.

Напомним, что Старый базар должны открыть в первой декаде декабря. Об этом amic.ru сообщила Анна Поломошнова, ответственная за развитие проекта и подбор арендаторов.

На месте DNS откроется общепит или магазин. Ретейлер может занять сразу два этажа или разместиться на первом или втором. Площадь помещений – по 300 кв. м.