"Альфа-Банк" признан лучшим российским банком на рынке синдикаций СНГ

"Альфа-Банк" получил престижную награду Loans Cbonds Awards* – 2019 в номинации "Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ". Вручение награды состоялось в Москве в рамках Х конференции Cbonds "Синдицированное кредитование в России и СНГ".
"Альфа-Банк" был активным участником рынка синдицированного кредитования в течение всего прошедшего года. Он выступил организатором, букраннером, кредитным управляющим и документарным агентом нескольких крупных сделок – в частности, для "Беларусбанка" общим объемом 151 млн евро и ГК "Альфа-Лизинг" общим объемом 7 млрд рублей. Банк также выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для "Уралкалия" общим объемом 725 млн долларов и 650 млн евро.
"Эта награда – яркая демонстрация доверия рынка к "Альфа-Банку" как организатору синдицированных кредитов. Мы очень дорожим этим доверием и делаем все возможное как для реализации потребностей наших клиентов и партнеров, так и для развития российского рынка синдицированного кредитования в целом", – подчеркнул директор отдела долгового капитала "Альфа-Банка" Алексей Чиркизьянов.
Добавим, что Loans Cbonds Awards – профессиональная премия, созданная для оценки наиболее ярких достижений на рынке синдицированного кредитования. Победитель определялся путем открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds. Премия вручается ежегодно.
АО "Альфа-Банк"
*Лоэнс Сибондс Эвордс – прим. ред.
Комментарии