Медведь растерзал женщину в 200 метрах от села в Забайкалье

Медведь загрыз 50-летнюю женщину в Хилокском районе Забайкальского края, сообщает РИА "Новости".
Ее тело с рваными ранами головы и туловища, а также ампутацией правой руки обнаружили в 200 метрах от села Тэрэпхэн.
женщину обнаружили через два дня после того, как она ушла в лес, где на нее и напал медведь. Личность погибшей установлена.
Следователи опросили жителей села. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Забайкалье медведи все чаще стали выходить к населенным пунктам в поисках пищи. Это происходит из-за неурожая грибов, орехов и ягод.
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