Минздрав назвал безобидные прививки, которые могут убить человека

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям, а в некоторых случаях даже к смерти. Информация появилась в методических рекомендациях по расследованию и профилактике поствакцинальных осложнений.
Документ содержит внушительный перечень серьезных осложнений, вызванных прививками. Порой негативные последствия некоторых вакцин могут проявиться даже через полтора-два года.
К примеру, в течение 30 дней может произойти внезапная смерть пациента после укола инактивированной вакцины. Это АКДС (прививка против дифтерии, столбняка и коклюша), иммуноглобулины, различные сыворотки и аллергены.
БЦЖ (противотуберкулезная прививка), как отмечается в методичке, может вызвать осложнения в течение полутора лет. Тяжелые формы аллергических реакций — анафилактический шок, отек Квинке, генерализованная сыпь — могут быть связаны с прививкой в первые трое суток.
Минздрав прописал и алгоритм действий медиков при каждом случае серьезных осложнений. Врач обязан оказать помощь больному, затем сообщить главврачу, а тот максимум через два часа должен доложить в местное подразделение Росздравнадзора и Роспотребнадзора. После этого дальнейшее использование подозрительной вакцины должно быть приостановлено.
В документе перечислены и несерьезные осложнения. Это боль в месте укола, насморк, отек, покраснение и повышение температуры. На БЦЖ такие реакции бывают в 90-95% случаев, АКДС — 50%, а вакцина против кори вызывает дискомфорт у пациентов в 5-15% случаев.
Кроме того, ведомство упоминает о психологических реакциях на вакцинацию, которые можно спутать с настоящими побочными эффектами — дрожание рук, покалывание вокруг рта, обмороки и даже тошнота и рвота у детей.
Ранее Минздрав России выступил с инициативой запретить публично призывать людей отказываться от прививок и наказывать за подрыв доверия населения к институту вакцинации. Отмечалось, что картина эпидемиологического благополучия в России ухудшается с каждым годом. По данным Роспотребнадзора, одной из причин стал сознательный отказ россиян от прививок.
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