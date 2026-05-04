Пакет майских поправок направлен на поддержку социально уязвимых групп и снижение административной нагрузки на бизнес

04 мая 2026, 18:21, ИА Амител

В мае 2026 года вступит в силу ряд новых законов, которые существенно повлияют на жизнь граждан. Многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при незначительном превышении дохода, что облегчит их финансовое положение. Это нововведение коснется многих семей, которые ранее сталкивались с трудностями в оформлении выплат, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы будет увеличена фиксированная часть страховой пенсии. Депутат сообщил, что сумма удвоится и составит около 19,2 тысячи рублей.

«Бывшим летчикам и работникам угольной промышленности пересмотрят размеры выплат. Те, у кого есть сельский или северный стаж, получат увеличенные суммы. Участники Великой Отечественной войны и инвалиды получат по 10 тысяч рублей к празднику», - добавил он.

Некоторые долги граждан будут списаны как безнадежные. В эту категорию войдут задолженности, которые налоговые органы не смогут взыскать до ноября 2025 года. Это облегчит финансовое положение многих граждан.

С 1 мая началась маркировка новых категорий товаров, таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты, лампы, розетки, строительные материалы и некоторые виды кондитерских изделий. Данные о маркировке будут передаваться в систему "Честный знак" для защиты потребителей от поддельной продукции, подчеркнул Панеш.