В Москве нашли мертвым экс-начальника Войск РХБЗ России генерала Петрова

Основатель химвойск СССР, по предварительным данным, мог свести счеты с жизнью

04 мая 2026, 18:47, ИА Амител

Машина СКР / Фото: СКР / https://sledcom.ru/

В Доме на набережной в Москве найден мертвым известный советский военачальник, генерал‑полковник Станислав Петров — начальник войск химзащиты СССР. Родственники обнаружили его около 7 утра, сообщает MK.RU. На момент смерти ему было 87 лет.

По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью. Станислав Петров — один из родоначальников войск химзащиты в Советском Союзе. Он служил в соответствующих частях с 1959 года, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С 1989 по 1992 год он был последним командующим войск химзащиты СССР, а затем — первым начальником войск радиационно‑химической и биологической защиты России, занимал эту должность до 2001 года. Среди его наград — Ленинская премия, которую вручили в 1991 году, а в 2001 году Петрову присвоили звание доктора военных наук.




