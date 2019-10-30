На Алтае упитанный медведь сделал селфи и обглодал фотоловушку

Медведь и фотоловушка / Фото: info.sibnet.ru
В Катунском заповеднике медведь нашел фотоловушку и попытался съесть ее, пишет портал sibnet.ru. При этом аппаратура успела сделать несколько снимков. В пресс-службе заповедника довольны, что косолапый упитан, а значит хорошо подготовился к зиме.
Сотрудники заповедника рассказали, что иногда животные портят камеры фотоловушек, потому что чувствуют на них запах человека. Для них это служит сигналом: на территорию вторгся незваный гость.
В очередной раз медведь учуял человека и пока жевал камеру, сделал несколько селфи. На снимках отобразились то ли его мощные когти, то ли клочки от пышной шевелюры. "Карта памяти осталась целой, поэтому мы можем видеть запечатленного "преступника". Судя по кадрам, мишка хорошо подготовился к предстоящей зимней спячке", – отмечают в заповеднике.
Комментарии
упитанный,а невоспитанный