Самый дорогой коттедж в Барнауле продают за 77 млн рублей. В нем восемь туалетов

Особняк сложен из кирпича, фасад оштукатурен, частично облагорожен / Фото: altayrealt.ru
В Барнауле пытаются продать роскошный коттедж за 77 млн рублей, который можно назвать самым дорогим особняком в городе, выставленным на продажу, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Дом находится на Горе (в первом Вешнем тупике в охраняемом поселке закрытого типа). Общая площадь дома составляет 800 кв. метров, к нему прилагается и 14 соток приусадебной территории.
В коттедже три этажа и подвал. Есть две гостиные, кухня, четыре спальни (в каждой из которых присутствует гардеробная), кабинет, спортзал и раздевалка.
В общей сложности в доме восемь санузлов, четыре из которых в спальнях. Также есть отдельная ванная комната, прачечная, баня и бассейная зона с двумя чашами. Имеются террасы и балконы.
Особняк сложен из кирпича, фасад оштукатурен, частично облагорожен камнем. Остекление — панорамное. По словам продавца, выполнен современный ремонт (венецианская штукатурка), использованы материалы премиум-класса. Имеется встроенная техника и мебель.
На территории имеется гаражный комплекс на два автомобиля. Свободные участки засеяны зеленым газоном. По периметру усадьбы выполнена разводка системы автоматического полива.
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