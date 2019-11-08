Многодетная мать пикетировала гордуму Барнаула из-за дорог в частном секторе

Жительница Барнаула Валентина Игнатьева провела одиночный пикет перед зданием городской думы утром 8 ноября за час до очередного заседания. Она просит депутатов обратить внимание на отсутствие асфальта в частном секторе, сообщает корреспондент amic.ru.

Игнатьева рассказала, что живет на улице Огородной (начало Павловского тракта, район улиц Коммунаров и Советской Армии). Асфальта там нет. "Я пытаюсь обратить внимание на эту проблему. Да, в центре дороги асфальтируют и ремонтируют. И спасибо за это. Но в частном секторе тоже нужен асфальт", – сказала она.

Кроме того, по ее словам, эту улицу зимой не чистят. Ремонт приходится проводить за свой счет, так же как и газифицирование, и освещение.

Кстати, своего депутата (по данному округу) она знает – это единоросс Александр Локтев. "Мы к нему обращались, и он помогает по мере возможности", – подчеркнула Игнатьева.

Женщина отметила, что не представляет на этой акции какую-либо партию или организацию. Сейчас временно не работает, находится в декрете с тремя детьми.

Примечательно, что уже на заседании БГД депутат ЛДПР Алексей Скосырский поднял в рамках обсуждения бюджета города на 2020 год озвученный пикетчицей вопрос. Однако народные избранники обсуждать эту тему отказались.