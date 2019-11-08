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Многодетная мать пикетировала гордуму Барнаула из-за дорог в частном секторе

, ИА "Амител"
Женщина просит депутатов выделять больше денег на асфальтирование
Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Жительница Барнаула Валентина Игнатьева провела одиночный пикет перед зданием городской думы утром 8 ноября за час до очередного заседания. Она просит депутатов обратить внимание на отсутствие асфальта в частном секторе, сообщает корреспондент amic.ru.

Игнатьева рассказала, что живет на улице Огородной (начало Павловского тракта, район улиц Коммунаров и Советской Армии). Асфальта там нет. "Я пытаюсь обратить внимание на эту проблему. Да, в центре дороги асфальтируют и ремонтируют. И спасибо за это. Но в частном секторе тоже нужен асфальт", – сказала она.

Кроме того, по ее словам, эту улицу зимой не чистят. Ремонт приходится проводить за свой счет, так же как и газифицирование, и освещение.

Кстати, своего депутата (по данному округу) она знает – это единоросс Александр Локтев. "Мы к нему обращались, и он помогает по мере возможности", – подчеркнула Игнатьева.

Женщина отметила, что не представляет на этой акции какую-либо партию или организацию. Сейчас временно не работает, находится в декрете с тремя детьми.

Примечательно, что уже на заседании БГД депутат ЛДПР Алексей Скосырский поднял в рамках обсуждения бюджета города на 2020 год озвученный пикетчицей вопрос. Однако народные избранники обсуждать эту тему отказались.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.11.2019 10:02
- гость -

То, что не повязали уже хорошо, но почему мы у тех кого избираем ПРОСИМ?! Нужно требовать, а ежели не исполняют наказы избирателей - то поганой метлой из думы!

8.11.2019 10:07
- гость -

"Частный сектор асфальтируйте за свой счет", сказали нам. Мы скинулись и заасфальтировали, а они чем лучше нас?

8.11.2019 10:32
- гость -

Мы то же свою улицу за свой счет ремонтируем, ну когда народ поймет, хочешь что бы было хорошо - сделай это сам, или нравится десятилетиями в грязи жить?

8.11.2019 10:33
- гость -

все в частном секторе асфальтируют/отсыпают за свой счет, либо живут по колено в грязи. А многодетным, как всегда, все должны?

8.11.2019 10:38
- гость -

Барнаул занял третье место по состоянию дорог в стране. Но подвести одновременно асфальт к каждому домовладению ни одно государство не сможет. В первую очередь делаются дороги с наибольшей проходимость..И чего ж хотела добиться многодетная мать? Чтобы не асфальтировали Павлик или Попова, а Сделали тьмутараканную, где проезжает одна машина в день? Или решила прославиться? Или проплатили антипиар Локтева?

8.11.2019 10:39
Соц.ориентированный Ёж

8.11.2019 10:33
- гость -
Вообще не только многодетным должны, вообще всем должны. Мы наняли нашу власть, чтобы она исполняла свою работу - делала нашу жизнь лучше. Нужно требовать, иначе так всё и будет. Люди за свой счёт будут обустраивать жизнь, а администрация налоги собирать и тратить на свои нужды

8.11.2019 10:41
- гость -

Можно и самим всё делать, но с какого ... тогда налоги должны платить?

8.11.2019 10:51
- гость -

нуну- должны вам, удачи

8.11.2019 10:56
- гость -

Это что все трольчатники сбежались и все безработные?! Именно мы - население- по Конституции являемся единственным источником власти в стране. Именно мы делегируем свои полномочия депутатам, а они ОБЯЗАНЫ исполнять наши наказы, в т.ч. по асфальтированию улиц, за наши же деньги, поступившие в бюджет в качестве налогов, в т.ч. НДФЛ!!!

8.11.2019 10:59
- гость -

8.11.2019 10:56
- гость -
Ори громче, в Кремле за завтраком не слышат))

8.11.2019 11:02
- гость -


8.11.2019 10:56
- гость -
эка вас накрыло, знатная травка

8.11.2019 11:07
- гость -

Если мы сами будем дороги делать,шанс нам нужно государство? Зачем мы платим налоги?

8.11.2019 11:14
Александр.

Частный сектор. Это ЧАСТНЫЙ сектор то есть совсем частный. И чем он отличается от районов с многоквартирными домами. Снег на улице чистим за свой счет , благоустраиваем за свой счет , асфальт за свой счет!. А налоги которые мы платим куда идут?.Почему живущие в частном секторе не такие как Все? Частного сектора в г. Барнаул по площади больше .

8.11.2019 11:18
- гость -

А жителей в разы меньше...

8.11.2019 11:30
- гость -


8.11.2019 11:14
Александр.
ну не нравится езжайте в бетонные коробки

8.11.2019 11:33
Наталья

Ну не знаю, а в Казахии у меня у дядьки переулок заасфальтировала власть всего-то 10 частных домов и даже чего-то не возмутилась по-поводу,что должна.

8.11.2019 11:33
- гость -


Местная шпана прямо призывает к попранию Конституции и Федеральных законов!
"Согласно ст. ст. 14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» местные органы власти осуществляют контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения".

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