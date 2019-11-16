Застройщиков Radisson по-прежнему интересует только деловой центр Барнаула

В Барнауле 15 ноября состоялось первое заседание рабочей группы при администрации города, которая должна подобрать для инвесторов строительства отеля Radisson подходящий участок. Как рассказал amic.ru замгенерального директора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев, кардинального новых предложений он не услышал.

"К прежнему перечню участков, которые мы уже рассматривали и аргументировали свой отказ, добавились несколько новых. Но они предполагают коммерческий выкуп территорий, что не входило в наши планы, – подчеркнул Иван Лужаев. – Такое ощущение, что комиссии нужно лишь отчитаться о количестве участков, которые предоставлены к рассмотрению, а не об их качестве, не о результате".

Ранее директор "ПремиумСтрой Алтай" Илья Савицкий пояснял amic.ru, что настроен на официально-деловые отношения с администрацией Барнаула и края: "Мы ждем документа с перечнем участков для размещения гостиницы Radisson. Хотелось бы, чтобы на этот раз предложения были проработаны и нам не пришлось доказывать, что мы хорошие и нужны здесь. Нас интересуют локации в деловом центре Барнаула".

Например, участок, расположенный около Речного вокзала, говорит Савицкий, для гостиницы такого уровня не подходит. Также предприниматель поясняет, что коммерческий выкуп земли "ломает" экономику проекта.

"С учетом бюджета, который мы запланировали, а это 1,5 млрд рублей, срок окупаемости такого проекта 10-12 лет. Если нагрузить его на 20-30% выкупом участка и коммуникациями, то это будет не 10-12, а порядка 15 лет, что не интересно на настоящий момент", – пояснял ранее Иван Лужаев. Также он добавлял, что сам Radisson, как другая международная сеть отелей, не инвестирует в строительство зданий, а подключается на этапе управления готовой гостиницей.

Предприниматель рассказал, что по итогам первого совещания рабочей группы решено проработать вопрос выкупа территории под гостиницу за счет бюджетных средств. Замглавы города по строительству Сергей Дёмин сообщил, что администрация в строительстве отеля Radisson в Барнауле готова взять на себя часть обязательств по подготовке земельного участка.

"Если таковой будет согласован рабочей группой и подойдет инвестору, а также не вызовет негативной реакции горожан", – сказано на официальном сайте мэрии.

Заслуженный архитектор России Петр Анисифоров, который вошел в состав рабочей группы, подчеркнул, что перед началом строительства здания требуется тщательная подготовка и предпроектные работы.

История проекта

Осенью компания "ПремиумСтрой Алтай" представила проект строительства гостиницы Radisson на углу ул. Молодежной и пр. Социалистического. Эту территорию предложила администрация Алтайского края: в рамках закона по привлечению инвестиций в регион участок выделяется без торгов, но его все равно нужно выкупать. Общественность выступила против застройки территории, на которой расположен сквер.

В начале ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко созвал совещание, на котором сообщил инвесторам, что от строительства гостиницы придется отказаться. Чтобы инвесторы остались в регионе, он просил администрацию Барнаула создать комиссию, которая бы подобрала подходящий участок.