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Застройщиков Radisson по-прежнему интересует только деловой центр Барнаула

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
От комиссии по поиску участков, созданной по заданию губернатора, ждут проработанных предложений
Барнаул

Барнаул

В Барнауле 15 ноября  состоялось первое заседание рабочей группы при администрации города, которая должна подобрать для инвесторов строительства отеля Radisson подходящий участок. Как рассказал amic.ru замгенерального директора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев, кардинального новых предложений он не услышал.

"К прежнему перечню участков, которые мы уже рассматривали и аргументировали свой отказ, добавились несколько новых. Но они предполагают коммерческий выкуп территорий, что не входило в наши планы, – подчеркнул Иван Лужаев. – Такое ощущение, что комиссии нужно лишь отчитаться о количестве участков, которые предоставлены к рассмотрению, а не об их качестве, не о результате".

Ранее директор "ПремиумСтрой Алтай" Илья Савицкий пояснял amic.ru, что настроен на официально-деловые отношения с администрацией Барнаула и края: "Мы ждем документа с перечнем участков для размещения гостиницы Radisson. Хотелось бы, чтобы на этот раз предложения были проработаны и нам не пришлось доказывать, что мы хорошие и нужны здесь. Нас интересуют локации в деловом центре Барнаула".

Например, участок, расположенный около Речного вокзала, говорит Савицкий, для гостиницы такого уровня не подходит. Также предприниматель поясняет, что коммерческий выкуп земли "ломает" экономику проекта.

"С учетом бюджета, который мы запланировали, а это 1,5 млрд рублей, срок окупаемости такого проекта 10-12 лет. Если нагрузить его на 20-30% выкупом участка и коммуникациями, то это будет не 10-12, а порядка 15 лет, что не интересно на настоящий момент", – пояснял ранее Иван Лужаев. Также он добавлял, что сам Radisson, как другая международная сеть отелей, не инвестирует в строительство зданий, а подключается на этапе управления готовой гостиницей. 

Предприниматель рассказал, что по итогам первого совещания рабочей группы решено проработать вопрос выкупа территории под гостиницу за счет бюджетных средств. Замглавы города по строительству Сергей Дёмин сообщил, что администрация в строительстве отеля Radisson в Барнауле готова взять на себя часть обязательств по подготовке земельного участка.

"Если таковой будет согласован рабочей группой и подойдет инвестору, а также не вызовет негативной реакции горожан", – сказано на официальном сайте мэрии.

Заслуженный архитектор России Петр Анисифоров, который вошел в состав рабочей группы, подчеркнул, что перед началом строительства здания требуется тщательная подготовка и предпроектные работы.

История проекта

Осенью компания "ПремиумСтрой Алтай" представила проект строительства гостиницы Radisson на углу ул. Молодежной и пр. Социалистического. Эту территорию предложила администрация Алтайского края: в рамках закона по привлечению инвестиций в регион участок выделяется без торгов, но его все равно нужно выкупать. Общественность выступила против застройки территории, на которой расположен сквер. 

В начале ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко созвал совещание, на котором сообщил инвесторам, что от строительства гостиницы придется отказаться. Чтобы инвесторы остались в регионе, он просил администрацию Барнаула создать комиссию, которая бы подобрала подходящий участок. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

16.11.2019 11:26
- гость -

А мне думается, что "привлечение инвестиций в регион" должно заключаться не в строительстве новых ТЦ, коих и так, как грязи, и не в гостинице, которая нужна только в качестве понтов, а в строительстве, или хотя бы поддержке существующих промышленных предприятий, чтобы увеличивалось количество высокооплачиваемых рабочих мест.

16.11.2019 11:36
- гость -

"Но они предполагают коммерческий выкуп территорий, что не входило в наши планы, — подчеркнул Иван Лужаев."

А не пойти ли... лесом этому суперэкономному предпринимателю...

16.11.2019 11:45
- гость -

Позавчера посмотрел на канале Катунь24 интервью с главным архитектором Алтайского края Четошниковым В.Д.Он говорил,что раньше в советское время существовал план, были запреты,а сейчас-любой каприз за ваши деньги,тем более за большие.От него были предложения мест-возле речного вокзала или рядом с пересечением Ленина-Пушкина.
PS Про нас,местных комментаторов в соцсетях,нелестно высказался ((

16.11.2019 11:48
- гость -

то 11:36
В том-то и дело:с владельцами стареньких деревянных домов придётся делиться.Отстёгивать от миллиарда )

16.11.2019 11:50
- гость -

Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
Низвергнуты короны,
Стоглавый капитал.

16.11.2019 12:07
- гость -

Сделали бы его в виде иглы, вместо всяких чудо-проектов на полквартала. Тогда можно было бы много мест найти.

16.11.2019 12:13
- гость -

Подрядчик рогом в стену упёрся, глаза кровью нАлил.Дескать,добрые граждане,вы ни черта в архитектуре не понимаете.Ну не знаю,в ранешние времена крестьяне бы его на вилы подняли.

16.11.2019 12:35
- гость -

А с какого перепугу мэрия берется выкупать участок за бюджетные, то есть наши с вами, уважаемые жители города, деньги? У нас что, других проблем в городе нет? Или Рэдисон - такой важный социальный объект? Нормальную больницу построить - у них денег нет, жилье сиротам дать - денег нет. На исполнение судебных решений по искам граждан к мэрии, коих уже на десятки миллионов накопилось - денег нет и не предвидится. А вбухать бюджетные миллионы в Рэдисон - всегда пожалуйста!
Чудеса, да и только!
В общем, так - хотят Рэдисон, пусть скидываются всей мэрией и оплачивают ему участок из своего личного кармана.

16.11.2019 12:44
- гость -

А что здесь чудесного-одно слово:деньги.Я буду кушать баунти,а все другие подождут.

16.11.2019 12:54
Архитектор Леонид Гладких

Интересуюсь когда и где состоялось торжество по поводу присвоения звания Заслуженного Архитектора России Анисифорову Петру Ивановичу, коим Вы его назвали в этой статье ???

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