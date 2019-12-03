Сообщение о пропаже 12-летней барнаульской школьницы появилось в социальных сетях

В барнаульских сообществах в социальных сетях опубликовали сообщение о пропаже 12-летней девочки.

Она ушла в гимназию № 5 около 13:30 и до сих пор не вернулась домой.

Приметы: на вид 13 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре.

Одежда: черная вязаная шапка, куртка темно-зеленая, капюшон с мехом, черные брюки и коричневые ботинки с мехом.

При себе был кожаный серый рюкзак с брелоком.

Для тех, кто может помочь в поисках, родственники пропавшей оставили свои телефоны под сообщением.