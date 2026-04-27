Парламент или ведомство? Как Госдума из разжигателя страстей стала местом "не для споров"

Как в дореволюционном парламенте кипели страсти и кто был предтечей Жириновского

27 апреля 2026, 14:09, ИА Амител

Отличие сегодняшней Госдумы от дореволюционной, ее тесное взаимодействие с правительством далеко не всегда идут на пользу отечественной политике, напоминают наблюдатели в День российского парламентаризма, отмечаемый 27 апреля. Работа законодательно-совещательного органа в свое время во многом предвосхитила революцию 1917 года, когда даже рьяные противники парламентаризма становились его сторонниками и корректировали свои политические взгляды.

О некоторых эпизодах первого опыта российского парламентаризма, ярких моментах того периода и его уроках — в материале amic.ru.

Без женщин и банкротов

Первое заседание Государственной думы состоялось в Таврическом дворе 27 апреля (по новому стилю 10 мая).

Поводом для ее избрания (выборы проходили с 26 марта по 20 апреля) стал императорский манифест 17 (30 по новому стилю) октября 1905 года "об усовершенствовании государственного порядка", разработанный председателем кабинета министров Сергеем Витте по поручению Николая II для противодействия разразившейся "смуте". Тогдашняя элита предполагала направить широкое общественное недовольство в легальное русло и тем самым успокоить державу.

Предполагалось, что никакой закон в империи "не мог восприять силу без одобрения Государственной думы". Таким образом, это был влиятельный законодательный орган, с которым обязан был считаться императорский двор.

Избирательная система 1906 года отличалась от нынешней. Депутатов первой Государственной думы выбирали не напрямую, а через выборщиков, которые были распределены по четырем куриям, самой большой из них (49%) была крестьянская. Другие три — землевладельческая, городская и рабочая — были не столь многочисленными.



Кроме того, для получения избирательного права по куриям нужно было обладать от 100 до 650 десятин земли и недвижимостью на сумму не менее 15 тысяч рублей (для землевладельцев), иметь домовладение (для крестьян), владеть городской недвижимостью, являться квартиросъемщиком или служащим (для горожан), трудиться на предприятии с коллективом не менее 50 человек (для рабочих). Женщины, находящие на службе военные, лица моложе 25 лет, преступники, подследственные, банкроты (за некоторым исключением), лишенные духовного сана и ряд других категорий жителей империи избирательным правом не обладали. Позднее стало ясно, что отсечение столь значительного пласта населения от участия в политической жизни было ошибкой — либеральные и левые думские партии активно продвигали в своей повестке защиту "отверженных" групп. Более того, лишенные права голосования слои приняли активное участие в последующих революционных событиях.

Всего было избрано 511 депутатов (на момент роспуска осталось 497), было образовано в общей сложности (на момент роспуска) шесть фракций — кадеты (конституционные демократы), трудовики (своего рода неонародники), автономисты (представители различных народов, добивавшихся децентрализации империи, — азербайджанцы, армяне, грузины, эстонцы и пр.), прогрессисты (члены либеральной Прогрессивной партии, объединявшей в основном интеллигенцию), октябристы (умеренно правые, члены "Союза 17 октября", поддерживавшие идеи царского манифеста), а также беспартийные. Председателем был избран кадет Сергей Муромцев.

Парламент работал 72 дня

Уже первая Дума показала императорскому дому "зубы", хотя выборы в нее бойкотировали социал-демократы, эсеры, Всероссийский крестьянский союз, национальные социал-демократические партии — организации, находившиеся в наиболее жесткой оппозиции самодержавной власти (впрочем, 18 членов РСДРП в ее составе присутствовали). Она сразу стала в оппозиции к российскому правительству, которое возглавлял тогда нерешительный Иван Горемыкин, в политическом плане вполне соответствовавший своей фамилии. Наличия в составе Думы неонародников и либералов, радикализма их требований было достаточно, чтобы через 72 дня работы терпение Николая II лопнуло, и он распустил Госдуму.

Что стало причиной столь недолгой работы первого состава парламента? Главный российский вопрос того времени — земельный. Требования кадетов и поддержавших их трудовиков наделить крестьян землей за счет казенных, монастырских, церковных, удельных и кабинетских участков, а также частичный принудительный выкуп наделов у помещиков (впрочем, образцовые помещичьи хозяйства либералы предлагали не трогать) вызвали бурю возмущения у правящих кругов.

Кроме того, кадеты потребовали амнистии для всех политзаключенных. Более того, 6 июня группа из 33 депутатов выдвинула законопроект, подготовленный партией эсеров, в котором содержались требования немедленной национализации всех природных богатств и отмены частной собственности на землю.

6 (19) июля 1906 года Горемыкин был отправлен в отставку, вместо него Совет министров возглавил Петр Столыпин. А 8 (21) июля был подписан указ Николая II о роспуске первой Государственной думы. В манифесте 9 (22) июля говорилось, что вместо успокоения народа депутаты еще более разжигают смуту.

Стакан в Милюкова и гвоздику в штаны

Однако остановить политическую трансформацию государства разгон Думы уже не мог — сословная монархия была просто не в состоянии даже направить в выгодное для себя русло растущий общественный запрос на преобразования. Ярким примером является политическая эволюция известного правого политика, монархиста Владимира Пуришкевича, которого можно назвать своего рода предтечей Владимира Жириновского. Он неоднократно оскорблял коллег-депутатов выкриками с места (особенно доставалось кадетам), мог запустить стаканом в выступавшего Павла Милюкова (к которому он питал особую нелюбовь), приходил 1 мая на заседание с красной гвоздикой в ширинке брюк — в знак презрения к этому празднику.

Пуришкевич, впервые избранный во 2-й созыв Государственной думы (20 февраля — 3 июня 1907 года), поначалу пришел в этот орган с намерением добиться его ликвидации, о чем он неоднократно говорил на его заседаниях и в кулуарах. Однако в дальнейшем, почувствовав вкус политической борьбы, Владимир Митрофанович превратился в сторонника российского парламентаризма, необходимость которого он обосновывал чем-то вроде идеи "управляемой демократии" (если переводить на язык современных понятий), оставаясь при этом на жестких правых и монархических позициях.

Отношение к Госдуме во многом стало поводом для разрыва Пуришкевича со своим соратником по "Союзу русского народа" Александром Дубровиным (тот стоял на позициях резкого неприятия парламента), после чего думец создал "Русский народный союз имени Михаила Архангела".

Кстати, с Пуришкевичем также связано, пожалуй, самое известное высказывание, произнесенное в стенах дореволюционной Госдумы.

«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» — эти слова произнес глава правительства Столыпин в своей речи о крестьянских наделах в Госдуме 2-го созыва 10 мая 1907 года. Однако немногие знают, что ему тут же с места ответил Пуришкевич:

«Вам, Петр Аркадьевич, нужна великая Россия, а нам — святая Русь!»

В единой связке с кабмином

В политической жизни страны Госдума снова появилась 12 декабря 1993 года, когда состоялись выборы в этот законодательный орган. Более чем за три десятка лет она прошла довольно извилистый путь — от жесткого противостояния президенту и кабмину РФ (вплоть до попыток импичмента) в период правления Бориса Ельцина и согласованной работы за время руководства страной Владимира Путина. Ее называли "не местом для дискуссий" (Борис Грызлов), "домом терпимости" (Владимир Лукин), "госдурой" (Александр Бастрыкин) и пр. Однако сегодня она обрела свое место в политической жизни, во многом изучив опыт своей предшественницы.

Все четыре созыва дореволюционной Государственной думы противодействовали императору и тогдашней исполнительной власти, напоминает политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«В свое время я писал диссертацию на тему социально-политических кризисов в стране, поэтому убежден, что противостояние исполнительной и законодательной власти является верным признаком кризиса в стране», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Действительно, рожденная в непростой для страны период Госдума просуществовала около 11 лет, вплоть до распада Российской империи, причем за все это время кризис, как известно, так и был разрешен. Аналогичная ситуация была и с первыми двумя созывами постсоветской Госдумы.

«Сегодня Госдума и правительство работают в единой связке, что можно назвать крайне позитивным моментом, главным уроком, вынесенным нашим обществом и политиками из первого опыта отечественного парламентаризма», — убежден Антон Орлов.

Он также отметил, что российская ситуация сильно отличается от той, что имеет место на Украине:

«Там даже пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде не столь лояльна правительству и Зеленскому — довольно часто происходят демарши».

Вернуть доверие

Конечно, сегодняшняя плотная связка Госдумы и правительства имеет и свою оборотную сторону — в рейтингах доверия граждан парламент как политический институт зачастую находится на самых нижних строчках, уступая президенту и правительству страны.

«Госдума сегодня в восприятии граждан в значительной степени является одним из институтов государственной власти. Грубо говоря, одним из ведомств в структуре исполнительной власти. Возможно, в период военных действий так и должно быть, однако депутаты все же должны иметь больший политический вес, чем мы видим в настоящее время», — уверен Антон Орлов.

Конечно, формально народные избранники сегодня являются субъектами законодательной инициативы, но по факту у них очень много ограничений, продолжает собеседник.