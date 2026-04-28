Всегда на посту. В России отмечают День работника скорой медицинской помощи

Ежегодно алтайские медики обслуживают более полумиллиона вызовов

28 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Фельдшер скорой помощи / Фото: amic.ru

Отдельный профессиональный праздник для сотрудников службы скорой помощи учредили в 2020 году. Это был разгар пандемии, когда важность труда медиков стала очевидной всем. Впрочем, и без ковида переоценить роль скорой помощи в нашей жизни невозможно: днем и ночью бригады курсируют по всему Алтайскому краю, спасая людей. А ведь начиналось все с нескольких подстанций и лошадиных повозок.

В фуфайках и на лошадях

Службе скорой помощи в Алтайском крае уже больше века. Впрочем, на первых этапах объемы оказания помощи были небольшими. К примеру, в 1940 году было всего девять станций и отделений скорой помощи. Столько же насчитывалось и автомобилей.

До самого конца 50-х главным транспортом скорой помощи в Барнауле были лошади. Об этом в 1996 году подробно писала газета "Свободный курс":

«На лошадках барнаульская скорая разъезжала по вызовам до конца 1950-х годов. При станции СМП была своя конюшня, чему есть свидетели из ныне здравствующих и действующих ветеранов. Город зимой на совесть заметало снегом, весной развозило грязью, кроме Ленинского, асфальта не было нигде, разве что булыжная мостовая на улице Матросова, прежде Обводной, которая и означала границу города».Тогда медикам выдавали не только белые халаты, но еще и сапоги, фуфайки и валенки. Особенной была и коммуникация: после каждого отработанного вызова врачу приходилось искать ближайший телефон, связываться со станцией и узнавать, куда ехать дальше. Раций в те времена попросту не было.

С планшетами и камерами

С тех пор экстренная служба прошла через несколько важных этапов развития. Сама медицинская сеть разрослась по всему краю: сегодня действует три станции (в Барнауле, Бийске и Рубцовске) и 50 отделений при медучреждениях.

На вызовах в наши дни работает порядка 340 машин скорой помощи. Автопарк регулярно обновляют: за последние пять лет в край поступило более 160 обычных и 38 реанимационных автомобилей. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС, а их работу координирует единая диспетчерская служба. Время доезда до пациента в крае тщательно отслеживают и постоянно стремятся сократить.

Вызовы сегодня поступают сразу на планшеты, которые выдают всем бригадам. Через них заполняют и карты пациентов — всю необходимую информацию и данные обследований может в режиме онлайн отследить дежурный врач. Более того, многое современное оборудование, которое сегодня есть в машинах скорой помощи, передает всю информацию напрямую в консультационные центры. В общем, современные технологии позволяют врачам и фельдшерам оказывать помощь не только быстрее, но и эффективнее.

И это развитие продолжается. К примеру, в 2024-м все бригады в Барнауле, Бийске и Рубцовске оснастили видеорегистраторами, чтобы защитить медиков от буйных пациентов (конфликты и даже нападения, к сожалению, происходят регулярно). А сейчас активно развивается система сопровождения: в сложных случаях фельдшера может по видео- и аудиосвязи сопровождать дежурный врач.

«У старшего врача будет возможность не только видеть и слышать весь процесс, но и вмешаться в него по нажатию кнопки. Он сможет быстро сказать, что нужно добавить в лечение или изменить», — рассказывал о нововведении главврач станции скорой медицинской помощи Барнаула Евгений Зулинский.Кстати, за последние несколько лет в Алтайском крае практически с нуля выстроили мощную службу неотложной помощи. В конце прошлого года губернатор Виктор Томенко отмечал: еще недавно автомобилей "неотложки" было лишь единицы.

«А сегодня их даже больше, чем автомобилей скорой. Это почти 400 единиц, из которых около 250 купили только за последние четыре года. Неотложная помощь немного по-другому работает — в рабочие часы, но позволяет персоналу поликлиники быстро добраться до пациента. Это очень хорошая дополнительная помощь», — рассказывал глава региона. Главный плюс "неотложки" — это разгрузка службы скорой помощи от непрофильных вызовов.

Тысячи вызовов ежедневно

В год бригады скорой помощи в Алтайском крае обслуживают порядка 550 тысяч вызовов. Это порядка 1,5–2 тысяч в день, треть из которых приходится на Барнаул.

Конечно, самым большим испытанием для всей службы стала пандемия коронавируса, когда количество вызовов в сутки на одну бригаду доходило до 40. В 2023-м amic.ru делал большой репортаж о работе скорой помощи: врач Евгений Кутищев вспоминал "ковидные" времена с ужасом.

«Это было страшное время. Сейчас мы за ночь можем в среднем три раза съездить на вызовы. А в пик пандемии мы если садились в машину в 8 утра, то только в 8 утра следующего дня и вылезали оттуда. Максимум — это полчаса на перекус. Друг друга мы, врачи, даже не видели. С 1990 года, сколько я работаю, впервые с таким столкнулся», — рассказывал Кутищев.Но медики это испытание с честью выдержали, а теперь продолжают днем и ночью быть на страже нашего здоровья. Конечно, и критики в их адрес достаточно. Но те, кому довелось стать пациентами одной из бригад, чаще хвалят медиков и говорят искренние слова благодарности. Подобные сообщения поступают и в редакцию amic.ru.