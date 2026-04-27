Любовь сквозь испытания. Скоро на "Dомашнем" покажут историческую мелодраму "Берега любви"

27 апреля 2026, 16:10, ИА Амител

Главная героиня исторической мелодрамы "Берега любви"/ Фото: Телеканал "Домашний"

Масштабная историческая мелодрама "Берега любви" выйдет на экраны 27 апреля 2026 года в 19:00 на телеканале "Dомашний". Проект рассказывает о героях, чьи жизни переплетаются с ключевыми этапами истории страны — от коллективизации до Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления.

Сквозь время

По сюжету персонажи проходят через тяжелые испытания — лишения, утраты и разлуки. Несмотря на это, главной силой, которая помогает им сохранить себя, становится любовь. Она проходит через годы и остается опорой даже в самые сложные периоды.

Главные роли в проекте исполнили Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов. Актеры отмечают, что их герои раскрываются через внутреннюю стойкость и стремление сохранить человечность.

«Настя невероятно сильна духом. Испытаний, которые она пережила, хватило бы на несколько жизней, но она не утратила душевной теплоты. С годами ее способность горячо любить и искренне прощать лишь крепнет», — рассказала актриса.

По ее словам, героине пришлось вынести предательство близких, обман мужа и разлуку с младшим сыном. Но даже это не ожесточило сердце девушки.

«Путь Матвея можно охарактеризовать фразой "в погоне за счастьем". В моем герое это для меня особенно ценно», — сказал актер Кирилл Кузнецов, сыгравший Матвея Лыкова. И добавил, что его персонаж проходит через войну, потери и заключение, но даже в тяжелые моменты старается оставаться человеком.

Герои исторической мелодрамы "Берега любви"/ Фото: Телеканал "Домашний"

Судьбы и ошибки

Одним из важных персонажей станет Петр Волков, которого сыграл Степан Бекетов. Его герой запускает цепь событий, последствия которых растянутся на десятилетия.

«Вы будете его и любить, и ненавидеть, мечтать о том, чтобы этот человек исчез, и все это в пределах одной серии. Но по-настоящему его характер раскрывается только в последние мгновения жизни — чтобы понять суть моего героя, обязательно досмотрите мелодраму до конца», — пояснил актер.Нина Пахомова, героиня Вероники Лысаковой, мечтала о большой любви, но судьба повела ее через взросление, потери и тяжелые ошибки. Сначала ей удается обрести семью, однако трагедия меняет все и дает Нине шанс по-настоящему осознать ошибки и произнести слова раскаяния.

Еще один драматичный образ – Степан Лыков в исполнении Василия Молодцова. Актер признается, что сначала сомневался, стоит ли брать эту роль: персонаж казался почти отрицательным. Но затем он постарался увидеть за поступками героя отчаяние, внутреннюю пустоту и отсутствие любви, которые и привели его к таким решениям.

По словам актера, ему не хотелось показывать Степана только злодеем. Важнее было раскрыть в нем живого человека, которого сломала судьба.

Возрастное ограничение 16+

