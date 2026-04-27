В Барнауле изменят схему движения на Павловском тракте возле старой "Ленты"

Территорию признали "очагом аварийности"

27 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Павловский тракт в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"
В Барнауле "очагом аварийности" признали территории возле старой "Ленты", где соединяются Павловский тракт и Малый Павловский тракт, сообщает мэрия.

Как отмечается, вопрос, связанный с ростом аварийности на Павловском тракте, 273, рассмотрела комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Территория признана очагом аварийности, принято решение о совместной детальной проработке изменений в организации дорожного движения с проектными организациями и ГИБДД», — говорится в сообщении.

Комментарии 7

Гость

16:04:19 27-04-2026

как изменят так и пишите.. может пол года пройти

Гость

16:15:24 27-04-2026

И? тема не раскрыта

Гость

16:35:01 27-04-2026

Очаг аварийности это все дороги с выбоинами и колдобинами. То есть все или почти все дороги

Гость

20:54:09 27-04-2026

Там можно какой-нибудь запрещающий знак поставить, скорость ограничить, поставить камеру фиксации нарушения. Движения по полосам можно изменить и светофор добавить с другой стороны и секцию. Не благодарите.

Гость

08:05:59 28-04-2026

Гость (20:54:09 27-04-2026) Там можно какой-нибудь запрещающий знак поставить, скорость ... а еще,что нибудь в голову приходит?

Гость

20:59:47 27-04-2026

"«Территория признана очагом аварийности, принято решение о совместной детальной проработке изменений в организации дорожного движения с проектными организациями и ГИБДД», — говорится в сообщении."-------- Не прошло и полгода как решили признать очагом аварийности... У кого глаза открылись?

Гость

12:55:00 28-04-2026

Этот перекресток нужно убрать у Ленты. А 65 лет победы соединить с Сиреневой

