В Барнауле изменят схему движения на Павловском тракте возле старой "Ленты"
Территорию признали "очагом аварийности"
27 апреля 2026, 15:50, ИА Амител
Павловский тракт в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"
В Барнауле "очагом аварийности" признали территории возле старой "Ленты", где соединяются Павловский тракт и Малый Павловский тракт, сообщает мэрия.
Как отмечается, вопрос, связанный с ростом аварийности на Павловском тракте, 273, рассмотрела комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Территория признана очагом аварийности, принято решение о совместной детальной проработке изменений в организации дорожного движения с проектными организациями и ГИБДД», — говорится в сообщении.
16:04:19 27-04-2026
как изменят так и пишите.. может пол года пройти
16:15:24 27-04-2026
И? тема не раскрыта
16:35:01 27-04-2026
Очаг аварийности это все дороги с выбоинами и колдобинами. То есть все или почти все дороги
20:54:09 27-04-2026
Там можно какой-нибудь запрещающий знак поставить, скорость ограничить, поставить камеру фиксации нарушения. Движения по полосам можно изменить и светофор добавить с другой стороны и секцию. Не благодарите.
08:05:59 28-04-2026
Гость (20:54:09 27-04-2026) Там можно какой-нибудь запрещающий знак поставить, скорость ... а еще,что нибудь в голову приходит?
20:59:47 27-04-2026
"«Территория признана очагом аварийности, принято решение о совместной детальной проработке изменений в организации дорожного движения с проектными организациями и ГИБДД», — говорится в сообщении."-------- Не прошло и полгода как решили признать очагом аварийности... У кого глаза открылись?
12:55:00 28-04-2026
Этот перекресток нужно убрать у Ленты. А 65 лет победы соединить с Сиреневой