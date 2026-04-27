В Барнауле изменят схему движения на Павловском тракте возле старой "Ленты"

Территорию признали "очагом аварийности"

27 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Павловский тракт в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

В Барнауле "очагом аварийности" признали территории возле старой "Ленты", где соединяются Павловский тракт и Малый Павловский тракт, сообщает мэрия.

Как отмечается, вопрос, связанный с ростом аварийности на Павловском тракте, 273, рассмотрела комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.