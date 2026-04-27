В Москве ребенка придавило рухнувшим из-за снегопада деревом

Всего из-за снегопада в разных районах столицы пострадали четыре человека

27 апреля 2026, 14:11, ИА Амител

Дерево упало в Москве / Фото: стоп-кадр с видео Mash
Дерево упало в Москве / Фото: стоп-кадр с видео Mash

Из‑за сильного снегопада в Москве пострадали четыре человека, сообщает канал Mash. Один из наиболее серьезных инцидентов произошел в районе Лефортово: там деревом придавило ребенка. Падения деревьев также зафиксировали в Северном Измайлове и Ростокино.

Непогода повлияла и на железнодорожное сообщение. Ранее amic.ru сообщал, что в пресс‑службе Московской железной дороги сообщили о сбоях в графике поездов Павелецкого и Савеловского направлений.

Для устранения последствий снегопада ночью проводилась очистка железнодорожной инфраструктуры — к работам привлекли дополнительные силы.

