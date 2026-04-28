На Алтае фиксируют рост цен и интереса туристов перед майскими праздниками

28 апреля 2026, 08:05, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай накануне майских праздников фиксируют одновременный рост цен и туристического интереса: в марте услуги заметно подорожали, а поток гостей, несмотря на межсезонье, продолжил увеличиваться. Такие данные приводят Росстат и Банк России.

По итогам месяца потребительские цены в регионе выросли на 0,56% по сравнению с февралем. Наибольший вклад внесли услуги — они дорожали быстрее, чем продукты и непродовольственные товары. В частности, увеличилась стоимость бронирования турбаз на ближайшие месяцы.

«В Республике Алтай повысилась стоимость бронирования турбаз на ближайшие месяцы. Это связано с тем, что турбизнес учел в ценах возросшие издержки на фоне оживления спроса на отдых к предстоящим майским праздникам», — пояснил заместитель управляющего отделением Национального банка по региону Николай Трубачев.

Как отмечают эксперты, в межсезонье многие базы отдыха занимались обновлением номерного фонда, ремонтом и закупкой оборудования, а также повышали зарплаты сотрудникам. С ростом числа бронирований часть этих расходов была перенесена в цены для туристов.

Дополнительное давление на стоимость оказал и сезонный спрос. В марте традиционно увеличились продажи парфюмерии и косметики, что позволило ретейлерам учесть в ценах расходы на логистику и содержание бизнеса.

При этом отдельные товары, напротив, подешевели. Так, снизились цены на телевизоры и компьютерные мониторы — магазины стимулировали спрос скидками. Среди продуктов заметно подешевели огурцы, чему способствовал рост предложения из тепличных хозяйств и снижение затрат на отопление с приходом весны.

Годовая инфляция в регионе в марте составила 4,26%, что ниже среднего уровня по стране (5,86%). По прогнозам регулятора, в дальнейшем темпы роста цен продолжат замедляться и в ближайшие годы приблизятся к уровню около 4%.

Одновременно с этим в регионе сохраняется устойчивый интерес со стороны туристов. Как следует из апрельского доклада Банка России "Региональная экономика", поток путешественников продолжает расти, хотя и более умеренными темпами, чем год назад.

«Март является переходным периодом между зимним и летним туристическими сезонами. В это время спрос на поездки по стране обычно снижается, но бизнесу региона удалось сохранить интерес туристов к Республике Алтай», — отметил Трубачев.

Чтобы удержать гостей в межсезонье, гостиницы и турбазы предлагали акции и делали ставку на формат уединенного отдыха, когда популярные локации остаются менее загруженными.

В ближайшие недели участники рынка ожидают новый всплеск спроса. В конце апреля — начале мая традиционно активизируются пешие, автомобильные и автобусные туры, в том числе на фоне цветения маральника — одного из главных сезонных событий региона. Дополнительный приток гостей обеспечат и фестивали, которые проходят в начале мая и сочетают природный туризм с культурной программой.

Напомним, Алтайский край по доходу турорганизаций за год вырос почти на четверть — отели, шале и другие средства размещениям в минувшем году получили 19,5 млрд рублей. Лидируют санатории региона.