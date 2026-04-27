Нетрезвый подросток на мопеде погиб в ДТП в Алтайском крае

Следственные органы возбудили уголовное дело

27 апреля 2026, 20:01, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Следком Алтайского края

В Крутихинском районе ночью 26 апреля произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя: 15-летний подросток, управлявший мопедом, погиб после столкновения с дорожным столбом. По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортом.

Как установили правоохранительные органы, подросток ехал по трассе вместе с 18-летним пассажиром. В какой-то момент он не справился с управлением, после чего мопед врезался в опору дорожного указателя. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения".

Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

Ранее сообщалось, что на Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом. Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован.