Нетрезвый подросток на мопеде погиб в ДТП в Алтайском крае
Следственные органы возбудили уголовное дело
27 апреля 2026, 20:01, ИА Амител
В Крутихинском районе ночью 26 апреля произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя: 15-летний подросток, управлявший мопедом, погиб после столкновения с дорожным столбом. По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортом.
Как установили правоохранительные органы, подросток ехал по трассе вместе с 18-летним пассажиром. В какой-то момент он не справился с управлением, после чего мопед врезался в опору дорожного указателя. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения".
Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.
Ранее сообщалось, что на Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом. Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован.
09:29:13 28-04-2026
Как красиво звёзды сошлись, тут тебе и без прав, и пьяный, и столб, и нормальные люди не пострадали. Вселенная очищается.
11:57:16 28-04-2026
Попутного ветра.