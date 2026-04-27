Грибники Алтайского края открыли сезон "тихой охоты"

Первыми в прогретых солнцем участках леса под прошлогодней листвой появились строчки

27 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте"
В Алтайском крае стартовал сезон "тихой охоты": самые нетерпеливые и удачливые грибники уже могут похвастаться первыми трофеями, сообщает "Катунь 24".

Первыми в прогретых солнцем участках леса под прошлогодней листвой появились строчки — грибы со сморщенной шляпкой, которые считаются деликатесом. Жительница Троицкого района поделилась кадрами своего "улова" в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Традиционно грибной сезон в регионе начинается в двадцатых числах апреля — его, наряду со строчками, открывают сморчки и сморчковые шапочки. Спустя несколько недель к ним добавляются маслята, подберезовики и подосиновики. Ранее юрист предупредил о штрафах и тюремных сроках за сбор грибов в заповедниках.

Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru

Комментарии 3

Гость

17:25:09 27-04-2026

"Строчки" в первый раз слышу такое название грибов, может всё-таки сморчки раз шляпки сморщенные у них

Musik

22:05:49 27-04-2026

Гость (17:25:09 27-04-2026) "Строчки" в первый раз слышу такое название грибов, может вс... Есть такие. И по виду и по вкусу - харам.

Гость

22:18:32 27-04-2026

Гость (17:25:09 27-04-2026) "Строчки" в первый раз слышу такое название грибов, может вс... Есть и сТрочки и сМорчки!

