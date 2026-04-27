Грибники Алтайского края открыли сезон "тихой охоты"
Первыми в прогретых солнцем участках леса под прошлогодней листвой появились строчки
27 апреля 2026, 15:16, ИА Амител
В Алтайском крае стартовал сезон "тихой охоты": самые нетерпеливые и удачливые грибники уже могут похвастаться первыми трофеями, сообщает "Катунь 24".
Первыми в прогретых солнцем участках леса под прошлогодней листвой появились строчки — грибы со сморщенной шляпкой, которые считаются деликатесом. Жительница Троицкого района поделилась кадрами своего "улова" в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".
Традиционно грибной сезон в регионе начинается в двадцатых числах апреля — его, наряду со строчками, открывают сморчки и сморчковые шапочки. Спустя несколько недель к ним добавляются маслята, подберезовики и подосиновики. Ранее юрист предупредил о штрафах и тюремных сроках за сбор грибов в заповедниках.
17:25:09 27-04-2026
"Строчки" в первый раз слышу такое название грибов, может всё-таки сморчки раз шляпки сморщенные у них
22:05:49 27-04-2026
Гость (17:25:09 27-04-2026) "Строчки" в первый раз слышу такое название грибов, может вс... Есть такие. И по виду и по вкусу - харам.
22:18:32 27-04-2026
Гость (17:25:09 27-04-2026) "Строчки" в первый раз слышу такое название грибов, может вс... Есть и сТрочки и сМорчки!