Грибники Алтайского края открыли сезон "тихой охоты"

27 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

Грибы / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" во "ВКонтакте"

В Алтайском крае стартовал сезон "тихой охоты": самые нетерпеливые и удачливые грибники уже могут похвастаться первыми трофеями, сообщает "Катунь 24".

Первыми в прогретых солнцем участках леса под прошлогодней листвой появились строчки — грибы со сморщенной шляпкой, которые считаются деликатесом. Жительница Троицкого района поделилась кадрами своего "улова" в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Традиционно грибной сезон в регионе начинается в двадцатых числах апреля — его, наряду со строчками, открывают сморчки и сморчковые шапочки. Спустя несколько недель к ним добавляются маслята, подберезовики и подосиновики. Ранее юрист предупредил о штрафах и тюремных сроках за сбор грибов в заповедниках.