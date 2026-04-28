Трамп и его команда скептически оценили трехэтапный план Ирана по мирному договору

В ответ Америка готовит свои предложения

28 апреля 2026, 10:48, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности отнеслись скептически к трехэтапному плану переговоров, предложенному Ираном. В ближайшие дни Вашингтон представит свое контрпредложение, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, глава Белого дома не отверг инициативу Тегерана напрямую, но выразил мнение, что Иран не готов выполнить ключевое требование США — отказаться от обогащения урана. При этом американская сторона намерена продолжить переговоры и озвучить свою позицию в ближайшее время.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что Иран передал посредникам трехэтапный план переговоров с США. Согласно ему, обсуждение должно идти в следующем порядке: на первом этапе — прекращение войны и получение гарантий, что военные действия в отношении Ирана и Ливана не возобновятся.

На втором этапе — вопросы управления Ормузским проливом после завершения конфликта, а на третьем этапе — ядерное досье Тегерана. Причем Иран отказывается обсуждать эту тему до достижения соглашений по первым двум пунктам.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице‑президент Джей Ди Вэнс. По итогам встреч стороны не смогли прийти к соглашению о долгосрочном урегулировании конфликта из‑за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров пока не раскрываются.