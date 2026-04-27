Топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер погиб на рыбалке под Волгоградом
Сергей Лойтер занимал руководящую должность в международных проектах "Яндекса"
27 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
В Волгоградской области завершилась часть поисковой операции после исчезновения группы рыбаков: трое мужчин найдены погибшими, среди них — топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер. Поиски еще одного участника продолжаются, пишет паблик "Раньше всех. Ну почти".
По данным силовых структур, происшествие случилось в Светлоярском районе. Четверо мужчин отправились на рыбалку на лодке 24 апреля и перестали выходить на связь. Позднее спасатели обнаружили тела троих из них. Судьба четвертого — Александра Назарова — остается неизвестной, его поиски продолжаются.
В правоохранительных органах сообщили, что по факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сергей Лойтер занимал руководящую должность в международных проектах "Яндекса". В 2024 году компания сообщала, что он будет развивать зарубежные сервисы бренда Yango.
Ранее в региональном управлении МВД уточняли, что группа рыбаков исчезла при выходе на воду. К поисковой операции были привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Расследование продолжается, специалисты выясняют причины трагедии.
20:38:44 27-04-2026
Какая рыба. Невест.
08:10:05 28-04-2026
Гость (20:38:44 27-04-2026) Какая рыба. Невест.... Удочкой, спинингом, закидушкой можно. Вы наверное про сети перепутали. А вот на джонсоне 120-м идти по реке на скорости за сто и влететь в проплывающее бревно. Все реально.
21:43:26 27-04-2026
Как-то подозрительно 🤔 Все таки не тот контингент, чтобы травануться на рыбалке паленой водкой
09:30:47 28-04-2026
"В 2024 году компания сообщала, что он будет развивать зарубежные сервисы бренда Yango." - и был таков. Не надо было с яндекс-карт границы государств убирать.