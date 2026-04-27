Топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер погиб на рыбалке под Волгоградом

Сергей Лойтер занимал руководящую должность в международных проектах "Яндекса"

27 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Волгоградской области завершилась часть поисковой операции после исчезновения группы рыбаков: трое мужчин найдены погибшими, среди них — топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер. Поиски еще одного участника продолжаются, пишет паблик "Раньше всех. Ну почти".

По данным силовых структур, происшествие случилось в Светлоярском районе. Четверо мужчин отправились на рыбалку на лодке 24 апреля и перестали выходить на связь. Позднее спасатели обнаружили тела троих из них. Судьба четвертого — Александра Назарова — остается неизвестной, его поиски продолжаются.

В правоохранительных органах сообщили, что по факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сергей Лойтер занимал руководящую должность в международных проектах "Яндекса". В 2024 году компания сообщала, что он будет развивать зарубежные сервисы бренда Yango.

Ранее в региональном управлении МВД уточняли, что группа рыбаков исчезла при выходе на воду. К поисковой операции были привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Расследование продолжается, специалисты выясняют причины трагедии.